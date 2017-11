Kurz vor Mittag fielen am Dienstag im Appartementhaus an der Steinentorstrasse 26 mehrere Schüsse. Ein Mann rennt blutüberströmt aus dem Haus.

Der 59-Jährige ist einer der Besitzer der Liegenschaft, wie die bz aus zuverlässiger Quelle weiss. Er kam offenbar in Begleitung seiner 30-jährigen Tochter nach Basel, um hier einen Streit mit dem Verwalter der Liegenschaft zu klären. Ihren Sitz hat die Firma Steinentor AG, der das Haus gehört, im Kreis 4 in Zürich. In dem Gebäude bieten vor allen Dingen Prostituierte ihre Dienste an.

Nach Zeugenaussagen sei es im Büro des Gebäude-Verwalters zu einer langen Diskussion gekommen. Er habe sich zuviel Entscheidungskompetenzen angemasst. Die Besprechung sei nach knapp eineinhalb Stunden zu einem veritablen Streit ausgeartet. Darauf fielen die Schüsse, die das Opfer in die Brust trafen.

Die Polizei nahm den mutmasslichen Schützen, den 73-jährigen Verwalter, gestern Dienstag fest.