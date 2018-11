Ein Unbekannter hat am Freitagabend im Kleinbasel einem 59-Jährigen das Portemonnaie abgenommen und sich aus dem Staub gemacht. Eine Fahndung nach dem Räuber verlief erfolglos. Das Opfer blieb unverletzt.

Der 59-Jährige hatte dem Unbekannten sein Feuerzeug zum Anzünden einer Zigarette ausgeliehen. Beim Zurückgeben rempelte der Täter das Opfer an und griff nach dessen Jacke. Weil sich das Opfer wehrte und zudem ein Passant sich näherte, ergriff der Räuber mitsamt der Beute die Flucht, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Zugetragen hat sich der Raub um 21 Uhr in der Ochsengasse.

Aktuelle Polizeibilder: