Markus Schefer kann beruhigen – teilweise: «Es gibt keine erhöhten Verdachtsmomente für eine systematische Überwachung von politischen Veranstaltungen.» Der Staatsrechtler leitet das Kontrollorgan über den Basler Staatsschutz.

Auslöser für die Untersuchung: Die sogenannte Fachgruppe 9 der Kriminalpolizei hatte ein Dossier über eine öffentliche Veranstaltung angelegt – obwohl sie das gar nicht darf. Es geht dabei um einen Anlass im Ständeratswahlkampf 2015 mit SP-Amtsinhaberin Anita Fetz und diversen Migrantenorganisationen. In dem Vereinslokal habe eine Fahne der türkischen Arbeiterpartei PKK oder einer ähnlichen Gruppierung gehangen, was den Verdacht der Staatsschützer geweckt haben könnte. Ein Bericht der bz löste im vergangenen September Vorstösse im Grossen Rat aus und gipfelte in Fetz’ Forderung, den Chef des Basler Staatsschutzes freizustellen.