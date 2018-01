Um alle relevanten Details zu finden, beginnt jede Untersuchung an der Unfallstelle. Zunächst sichten die Untersucher die Trümmerteile und erstellen dann eine Skizze, was wo liegt.

Vereinfacht wird die Arbeit, wenn ein Flugdatenschreiber vorhanden ist. Die Piper PA-28 der Basler Flugschule war nicht mit einem solchen ausgestattet, der deutsche Rettungshelikopter aber schon. Er registriert Höhe, Position und Geschwindigkeit, hat aber keine Sprachaufzeichnungsfunktion. So lange der Flugdatenschreiber ausgewertet wird, bleiben die auf vier LKW verladenen Wrackteile in Oberhausen. Sie werden nach Abschluss der Untersuchungen an die Eigentümer zurückgegeben.