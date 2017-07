Der Verwaltungsrat der BVB hat den am 29. Juni publizierten Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates zu den BVB an einer ausserordentlichen Sitzung vom Freitag "zur Kenntnis genommen", wie er in seiner "ersten Stellungnahme" mitteilen lässt. Er werde ihn noch detailliert analysieren und bis Ende August "eine Zusammenstellung der von den BVB getroffenen Massnahmen erstellen".

Unmittelbar nachdem die GPK vor den Medien ihre harsche Kritik erläutert hatte, waren BVB-Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal und Vizepräsident Paul Rüst per sofort zurückgetreten. Tags darauf sprach der wegen Aufsichtsversagens gescholtene Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements, Hans-Peter Wessels, von Kommunikationsfehlern.

Die GPK hatte vor allem drei Punkte im Fokus: autoritäre Führung und einen beinharten Sparkurs, der weit über Regierungsvorgaben hinaus gehe und das BVB-Personal stark verunsichere, sowie ein unsauberes Zahlungsversprechen an den Gemeindeverbund von Saint-Louis (F) im Zusammenhang mit der 3er-Tramverlängerung über die Grenze.