Nach grosser Debatte 2018 wurde das alte abgeschafft: Negro-Rhygass hat ein neues Logo Das Logo der Basler Guggenmusik sorgte jahrelang für Empörung. Es zeigte einen schwarzen Mann mit einem Knochen im Haar – was zusammen mit dem Namen der Gugge zu einer Rassismus-Debatte führte. Diese möchte die Fasnachtsgruppe mit dem neuen Logo endgültig beenden.

Die Negro-Rhygass hat ein neues Logo. Nicole Nars-Zimmer

Die reine Männer-Gugge geriet aufgrund des alten Logos in die Kritik. Die traditionelle Fasnachtsgruppe fand sich plötzlich in einer Rassismus-Debatte wieder – auch wegen des Wortes «Negro» im Namen. Auf den sozialen Medien und in den Cliquen wurde darüber debattiert, was die Basler Fasnacht darf, und wo die Grenzen sind. «Ich kann die Aufregung um den Begriff nicht nachvollziehen», sagte Obmann Daniel Bachmann damals zur bz. «Unser Name hat mit unserer Gründungsgeschichte zu tun, er geht auf den Mohrekopf zurück, bekanntlich ein Schaumgebäck mit Schokoladenüberzug.»

zvg

Ende 2018 verzichtete die Gugge Negro-Rhygass dennoch darauf, das umstrittene Logo weiterhin zu verwenden. Im Sommer 2019 fand die Gugge im Zusammenhang mit dem «Negro-Fescht» dann einen Kompromiss. Auf dem neuen Logo wurde statt dem Pauke spielenden schwarzen Mann mit Knochen im Haar mit grossen Lippen neu ein Clown mit einem Miniatur-Schweinchen gezeigt. Dieser Figur blieb die Gugge bis heute treu – nahm aber noch leichte Anpassungen vor.

Neues Logo mit rotem G und Schweinchen

Das neue Logo der «Negro-Rhygass». Webseite

Wie die «Basler Zeitung» am Donnerstag schreibt, hat sich die Gugge nun für ein zweites, neues Logo entschieden. Zu sehen ist ein etwas anderer Clown mit einem roten G im Gesicht und ebenfalls mit einem kleinen Schwein auf dem Kopf.

«Nach einem langen Prozess hat sich die Negro-Rhygass dazu entschlossen, ein neues Signet kreieren zu lassen. Dieses wird ab sofort verwendet und ist das einzige offizielle Logo. Die Negro-Rhygass freut sich darauf, die traditionelle Basler Fasnacht weiterhin mit Begeisterung zu leben und mitzugestalten und einen Beitrag zu diesem Kulturgut zu leisten», schreibt die Gugge auf Anfrage der «BaZ».