Demonstrationen haben in Basel eine lange Tradition – genau so wie gewalttätige Ausschreitungen in deren Umfeld. Eine länger angelegte Geschichte der Tageswoche setzte sich am Montag mit dem Thema auseinander.

Der Artikel behandelt das Vorgehen der Basler Polizei gegenüber linken Aktivisten. Die Behörden hätten den Dialog mit der linksalternativen Szene diesbezüglich weitgehend abgebrochen und legten eine härtere Gangart an den Tag, heisst es im Artikel. Spezifisch angesprochen wird die Demo vom 3. Februar gegen einen türkischen Militäreinsatz.

Auffällige Häufung von Interventionen

Bereits am Montagmorgen verschickte die linke Basler Partei Basta eine Interpellation zum Thema, in der Grossrätin Tonja Zürcher per ausführlichem Fragebogen Antworten der Regierung zum aktuell repressiven Umgang der Polizei mit den Aktivistinnen und Aktivisten einfordert. «In den letzten Monaten kam es zu einer Häufung von Repression gegen linke Bewegungen, welche auf eine neue Strategie der Basler Polizei hindeutet», schreibt die Partei.

Demonstrierende würden eingeschüchtert und dafür nehme die Polizei eine Behinderung der Äusserungs- und Demonstrationsfreiheit in Kauf. Unter anderem geht es konkret um jene Demonstration vom 3. Februar, die sich gegen die türkische Militäroffensive auf die Bevölkerung der Region Afrin richtete und in Basel tausende Menschen auf die Strassen bewegte.

Zürcher will unter anderem wissen, welche Richtlinien oder Anweisungen zur Einschätzung der Verhältnismässigkeit polizeilicher Interventionen bestünden und ob die Polizei mit der Zunahme von Repressionen eine bestimmte Strategie gegen linke Aktivisten verfolge.

SVP: Rücksichtnahme auf Polizei

Völlig umgekehrt bei der Basler SVP: Sie bezieht sich in ihrer ebenfalls am Montag verschickten Interpellation von Grossrat Alexander Gröflin auf eine Studie mit dem Titel «Opfererfahrung im Dienst von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten».

Diese entstand 2017 im Auftrag des Sicherheits- und Justizdepartements des Kantons St. Gallen. Das Polizeipersonal sähe sich je länger je mehr in einer Opferrolle, heisst es. Gewalt gegenüber der Polizei sei keine Randerscheinung mehr.

Gröflin will nun von der Basler Regierung wissen, wie die Entwicklung von Gewalt gegen die Polizei in den vergangenen drei Jahren in Basel aussieht und ob für Basel-Stadt eine ähnliche Studie erstellt werden könne. Einen Zusammenhang zum Artikel der TagesWoche oder zu den Demonstrationen führt Interpellant Gröflin allerdings nicht an.