Immer und immer wieder betont es der Gewerbeverband im laufenden Abstimmungskampf: In Basel-Stadt fehle es an dringend benötigtem Gewerberaum – gerade, wenn es sich um lärmintensives Gewerbe handelt. Viele Firmen hätten sich in den vergangenen Jahren von der Stadt abgewandt, hatte Gewerbedirektor Gabriel Barell kürzlich vor den Medien erklärt. «Der Grund liegt darin, dass diese Firmen hier keine geeignete Fläche finden.» Deshalb wehrt sich der Verband mit allen Mitteln gegen die geplante Überbauung des Lysbüchel-Areals, über welche das Basler Stimmvolk am 25. November befinden wird.

Und nicht nur das: Um dem Trend weiter entgegenzuwirken, wird in unmittelbarer Nähe zum Lysbüchel-Areal seit mehreren Jahren an der sogenannten Werkarena herumgeplant, wo verdrängte Gewerbebetriebe eine neue Heimat finden sollen. Doch: Bisher konnte der Gewerbeverband nicht wirklich glaubhaft machen, dass für das 60-Millionen-Projekt tatsächlich eine Nachfrage besteht. Die Suche nach einem Ankermieter, der weitere Interessenten anlocken könnte, verlief äusserst schleppend. Bis jetzt.