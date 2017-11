Am Mittwochabend kurz vor 17 Uhr ist vor der Einfahrt in den Bahnhof SBB ein Zug entgleist. Drei Wagen des ICE 75 (Hamburg Altona–Basel SBB–Zürich HB–Chur) der Deutschen Bahn sind aus noch ungeklärten Gründen bei der Einfahrt ins Gleis 5 in Basel SBB aus den Schienen gesprungen. Der Unfallzug konnte evakuiert werden: Die rund 500 Reisenden des ICE konnten den Zug über die vorderen Wagen am Perron verlassen. Laut dem Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement wurden keine Personen verletzt. Die Verkehrspolizei untersucht nun, weshalb es zu diesem Unfall gekommen ist. Die Unfallursache wird von den zuständigen Behörden untersucht.