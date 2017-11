Die Aufräumarbeiten dauern an: Am Morgen begann ein Schienenkran, die drei betroffenen Waggons wegzuräumen.

Der Fahrplan am wichtigsten Basler Bahnhof blieb auch heute beeinträchtigt, weil zunächst noch zwei beschädigte Waggons im Weg standen. Die Untersuchungsbehörde SUST gab diese um 9:45 Uhr frei. Die anderen Teile des entgleisten ICE waren über Nacht unter Beizug deutscher Fachleute abgetrennt und weggeschoben worden.

Die sonst zum Bergen entgleister Fahrzeuge verwendeten Hydraulikzylinder könne man bei diesem Unfall nicht verwenden, sagte vor Ort Einsatzleiter Martin Spichale vor den Medien: Mangels Platz habe man diese nicht unter die ICE-Waggons bekommen. Der deswegen angeforderte Schienenkran sei auch schonender für die Geleise.

Weichen-Schäden noch unklar

Wie stark die Infrastruktur beschädigt ist, weiss man erst, wenn die Waggons weg sind. Gemäss SBB-Instandhaltungsleiter Edgar Renz sind Schäden auch an den Weichen bereits erkennbar, jedoch noch nicht, ob diese repariert werden können oder ersetzt werden müssen. Letzteres würde Zeit kosten, werden Bahnweichen doch exakt auf Mass hergestellt.

Ebenfalls weiter unklar sind die Unfallursache und die Schadenhöhe, wie Mediensprecherin Franziska Frey sagte. Gemäss Renz war die betroffene Schienenanlage erst diesen September teilweise ersetzt worden, also fast neu. Entgleist sind drei Waggons in der Mitte des Zuges, darunter der Speisewagen. Über denkbare Ursachen mochte Frey mit Verweis auf die laufende Untersuchung nicht spekulieren.

Wie lange der Bahnbetrieb von und nach Basel SBB noch durcheinander ist, konnte sie nicht sagen; wohl bis Betriebsschluss am Donnerstag müsse man jedoch mit Abweichungen vom Fahrplan rechnen. Waren am Morgen rund die Hälfte der Perrons wegen der Bergung blockiert, so sollten laufend weitere Gleise befahrbar gemacht werden.

Entgleisung am Mittwoch

Drei Waggons des einfahrenden ICE 75 (Hamburg Altona–Basel SBB–Zürich HB–Chur) aus Hamburg waren am Mittwoch kurz vor 17 Uhr entgleist.

Der Unfallzug konnte evakuiert werden: Rund 500 Passagiere verliessen den Zug durch die vorderen Wagen aufs Perron; verletzt wurde niemand. Ein Waggon hatte aber einen Signalmast auf eine Fahrleitung gekippt, was einen Kurzschluss auslöste. In der Folge stand der ganze Bahnhof zwei Stunden still. Laut dem Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement wurden keine Personen verletzt.