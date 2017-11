Wie lange der Bahnbetrieb von und nach Basel SBB noch durcheinander ist, konnte sie nicht sagen; wohl bis Betriebsschluss am Donnerstag müsse man jedoch mit Abweichungen vom Fahrplan rechnen. Waren am Morgen rund die Hälfte der Perrons wegen der Bergung blockiert, so sollten laufend weitere Gleise befahrbar gemacht werden.

Entgleisung am Mittwoch

Drei Waggons des einfahrenden ICE 75 (Hamburg Altona–Basel SBB–Zürich HB–Chur) aus Hamburg waren am Mittwoch kurz vor 17 Uhr entgleist.

Der Unfallzug konnte evakuiert werden: Rund 500 Passagiere verliessen den Zug durch die vorderen Wagen aufs Perron; verletzt wurde niemand. Ein Waggon hatte aber einen Signalmast auf eine Fahrleitung gekippt, was einen Kurzschluss auslöste. In der Folge stand der ganze Bahnhof zwei Stunden still. Laut dem Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement wurden keine Personen verletzt.

Die entgleisten Waggons des Zuges aus Hamburg touchierten ein Einfahrtssignal, das auf die

Fahrleitung knickte. Aus diesem Grund war der Bahnhof SBB vorübergehend ohne Strom.

In einem ersten Schritt wird nun in den kommenden Stunden der Unfallzug wieder aufgegleist. Hierbei kommt unter anderem ein Schienenkran zum Einsatz.