Am Donnerstagmorgen hatte ein Schienenkran begonnen, die drei betroffenen Waggons wegzuräumen. Die Untersuchungsbehörde Sust gab diese um 9.45 Uhr frei. Die anderen Teile des entgleisten ICE waren über Nacht unter Beizug deutscher Fachleute abgetrennt und weggeschoben worden.

Die sonst zum Bergen entgleister Fahrzeuge verwendeten Hydraulikzylinder könne man bei diesem Unfall nicht verwenden, sagte vor Ort Einsatzleiter Martin Spichale vor den Medien: Mangels Platz habe man diese nicht unter die ICE-Waggons bekommen. Der deswegen angeforderte Schienenkran sei auch schonender für die Geleise.

Ursache für Unfall noch unklar

Weiter unklar ist die Unfallursache, wie Mediensprecherin Franziska Frey sagte. Walter von Andrian, Chefredaktor der Schweizer Eisenbahn-Revue, äusserte sich gegenüber der Basler Zeitung. «Denkbar ist, dass ein Schaden am Fahrzeug zum Unfall in Basel geführt hat. Beispielsweise ein Schaden an einem der Fahrwerke.» Möglich sei auch, dass sich ein Bauteil eines vorausfahrenden Waggon gelöst habe, auf dem Gleis liegen geblieben sei oder auch ein Defekt an einer Schiene oder einer Weichenzunge, dem schwenkbaren Teil der Weiche. Von Andrian bestätigte seine Aussagen gegenüber der bz und ergänzte, dass auch ein Fremdkörper auf dem Gleis die Ursache für die Entgleisung sein könnte.

Auch wie lange die Abklärungen dauern, ist unklar. «Zur Zeit können wir keine Prognose nennen», beantwortete das Sust eine Anfrage der bz. Es verwies darauf, dass die wahre Ursache der Entgleisung eines Cisalpino ETR 610 in Luzern noch nicht bekannt sei. Der Unfall ereignete sich im März diesen Jahres

Der Sachschaden liegt laut SBB-Medienstelle in Millionenhöhe. Je nach Resultat der Ursachenermittlung könnte die eine der andernen Bahn die Kosten in Rechnung stellen.

Gemäss SBB-Instandhaltungsleiter Edgar Renz war die betroffene Schienenanlage erst diesen September teilweise ersetzt worden, also fast neu. Entgleist sind drei Waggons in der Mitte des Zuges, darunter der Speisewagen.