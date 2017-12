Die Reparaturarbeiten an der Unfallstelle vor dem Basler Bahnhof SBB, wo am Mittwoch ein ICE-Zug entgleiste, schreiten voran. Die SBB rechnen damit, dass der Bahnverkehr am Samstag um 13 Uhr wieder normal läuft. Bis dahin bleibt der Betrieb eingeschränkt.

Bereits ab Donnerstagmorgen fuhren alle S-Bahnen gemäss Fahrplan. Im Fernverkehr verkehrten die meisten Züge, teilweise aber im ausgedünnten Takt. Die SBB setzen aber Sonderzüge ein. Reisende sollten unbedingt eine Online-Abfrage im Fahrplan machen, um die Fahrzeiten dieser Extraverbindungen zu erfahren. Die internationalen Züge nach Frankreich waren vom Vorfall nicht betroffen.

Mittlerweile sind alle Zugteile von der Unfallstelle entfernt. Die beiden intakten Teile des ICE konnten bereits zum Badischen Bahnhof überführt werden, die zwei beschädigten Waggons wurden weggestellt. Darauf sicherte die unabhängige Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle (Sust) die letzten Spuren am Oberbau. Nach der endgültigen Freigabe der Schadensstelle konnte die SBB mit den Reparaturarbeiten beginnen.

Die Reparaturarbeiten seien «rund um die Uhr in vollem Gang», melden die SBB. Die Arbeiter müssen zahlreiche Weichenzungen, die beweglichen Teile der Weiche, und Herzstücke auswechseln. Eine der Weichen wird komplett ersetzt. Der Ersatz traf laut SBB am Freitagmittag in Basel ein.