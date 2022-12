Nach Klima-Initiative Fake-Mitteilung auf Fake-Website: Basler Regierung wolle Klimadepartement schaffen Das heutige Präsidialdepartement soll ab 2024 zum Klimadepartement werden. Das ist einer Mitteilung zu entnehmen, die auf den ersten Blick vom Kanton Basel-Stadt verschickt wurde. Doch schnell wird klar: Die Mitteilung ist nicht echt.

Bald auch Sitz des neuen Klimadepartements, behauptet die unbekannte Urheberschaft eines gefälschten Mails des Kantons Basel-Stadt: Basler Rathaus. Nicole Nars-Zimmer/Archiv

Basel-Stadt muss bis 2037 klimaneutral werden. Das ist seit letztem Sonntag klar. Der Regierungsrat wolle nun vorwärtsmachen, um das ambitionierte Ziel zu erreichen – und ein eigenes neues Klimadepartement schaffen. So steht es in einer Mitteilung am Donnerstag, die scheinbar vom Kanton stammt. Vorgesehen sei demnach, dass das neue Departement das Präsidialdepartement ablöse, und das schon ab 2024. Das Problem an der Mitteilung: Sie ist nicht echt.

«Der Regierungsrat sieht in der Schaffung des Klimadepartements eine zentrale Grundlage, um den klimapolitischen Herausforderungen gerecht zu werden und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2037 zu erreichen», heisst es in der Fake-Mitteilung weiter. Mit dem neuen Departement sollten die verwaltungsinternen Prozesse effizienter und agiler gestaltet werden.

Seltsames Wording: «Leider keine offizielle Mitteilung»

Spätestens beim Disclaimer unter der Mitteilung wird jedoch klar, dass hier etwas faul sein muss. Angefügt wird: «Dies ist leider keine offizielle Mitteilung und/oder Amtshandlung des Basler Regierungsrates.» Es handle sich stattdessen um einen Vorschlag, wie die Mitteilung «angesichts der Klimakrise und des grossen politischen Willens lauten müsste».

Eine Rückfrage beim Kanton zeigt: Das E-Mail hat diverse Medien und Personen erreicht. Doch man wisse nicht, wer der Urheber sei. Der Link zur Mitteilung wurde über die E-Mail-Adresse info@medienbs.ch verschickt, das entspricht nicht der für solche Mitteilung üblichen Adresse.

Zudem ist auf der gefälschten Website der Baslerstab verkehrt herum dargestellt. Angaben zur Urheberschaft sucht man auf der Website vergeblich. Interessant ist: Registriert wurde die Seite schon am 22. November, also vor der Abstimmung vom vergangenen Sonntag.

Reaktion auf Sieben- statt Fünf-Initiative

Die Umgestaltung der Departementszugehörigkeiten sei nicht zuletzt auch eine Reaktion auf die Abstimmung zur Reduktion des Regierungsrats von sieben auf fünf Mitglieder, heisst es in der Mitteilung noch. Das Begehren wurde zwar abgelehnt, doch der erhebliche Ja-Anteil sei für den Regierungsrat ein Auftrag, das Präsidialdepartement zu reorganisieren.

Am Sonntag nahm die Basler Stimmbevölkerung sowohl die Klimagerechtigkeits-Initiative wie auch den Gegenvorschlag des Grossen Rats an. Weil der Gegenvorschlag in der Stichfrage obsiegte, muss nun Basel-Stadt bis 2037 alles dafür tun, um die Emissionen auf Kantonsgebiet unter dem Strich auf null zu reduzieren. Die Initiative hatte das Netto-null-Ziel für 2030 vorgegeben.