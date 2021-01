Nach Kritik der Basler Juso: Denkzettel verfehlt SP-Richter René Ernst

Trotz einer heftigen Debatte auf Twitter wurde René Ernst am Montagabend von der SP wieder für das Präsidium des Strafgerichts nominiert. Die Jungsozialisten hatten in den sozialen Medien auf sein hartes Urteil zu einer Nazifrei-Demonstration hingewiesen und bekannt gegeben, «diese Tatsache in unserem Wahlentscheid zu berücksichtigen». Dafür wurden sie auch parteiintern stark kritisiert.

Gewaltenteilung auch parteiintern thematisiert

Trotz grösserer Differenz bei der Anzahl Stimmen sei er zufrieden mit dem Resultat, so Ernst gegenüber der bz. Von möglichen 166 Stimmen erhielt seine Kollegin Susanne Nese 165, Ernst deren 123. Er führt die deutliche Differenz der Stimmen teilweise auf den Tweet der Juso zurück. Aber auch auf kritische Medienberichte, welche die Lage der Demonstration teilweise falsch dargestellt hätten.

Der Basler Juso-Präsident Nino Russano glaubt auch, dass der Tweet das Resultat beeinflusst hat. Er vermutet, dass die Juso mit dem Tweet zum Nachdenken angeregt hätten.

Wichtigkeit der Gewaltenteilung

An der Delegiertenversammlung der SP vom Montag wurde die Unabhängigkeit der Gerichte deshalb erneut thematisiert. Parteipräsident Pascal Pfister ging «aus aktuellem Anlass» auf die Wichtigkeit der Gewaltenteilung ein. Ausserdem bezeichnete er die Annahme als falsch, dass Gerichtswahlen, nur weil sie über Parteien laufen, allein wegen des Parteibuchs entschieden würden.