Noch im Sommer sah es düster aus für das Schweizerische Architekturmuseum (SAM) in Basel. Wie das Sportmuseum erhält es künftig keine Bundesgelder mehr, was beide Häuser in ihrer Existenz bedroht. In den vergangenen Monaten aber ist einiges passiert. Mit Stolz kann das SAM deshalb verkünden: Das Haus ist gerettet – allerdings bisher nur für die kommenden vier bis fünf Jahre.