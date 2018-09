Selten hatte in den letzten Jahren im Basler Parlament eine derart spannende und offene Debatte stattgefunden wie am Mittwoch über den Staatsvertrag zur Spitalfusion. Fast vier Stunden lang erörterten die Grossrätinnen und Grossräte die Vor- und Nachteile des geplanten Zusammenschlusses von Unispital und Kantonsspital Baselland zum Universitätsspital Nordwestschweiz. Auch wenn das Resultat am Ende deutlicher war als erwartet, blieb es bis zum letzten Moment spannend.

Ein Grund dafür war, dass die Grenzen zwischen Befürwortern und Gegnern deutlich weniger klar waren als sonst. Zwar konnte man die Bürgerlichen grundsätzlich zu den Befürwortern und das linke Lager zu den Gegnern rechnen. Allerdings gab es in allen Parteien Unentschlossene und Abweichler. Die meisten Parlamentarier waren selber erst nach langen Überlegungen zu einem Entschluss gekommen. In vielen Punkten bestehe weitgehend Einigkeit, sagte Sarah Wyss (SP), Präsidentin der Gesundheits- und Sozialkommission. So betonten auch die Gegner, dass die Pläne der beiden Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (CVP, BS) und Thomas Weber (SVP, BL) die richtige Stossrichtung hätten. Und praktisch jeder Befürworter teilte die wichtigsten Kritikpunkte der Gegner.

«Wichtig für Standort» Schlussendlich war es die Frage, wie die einzelnen Pros und Contras gewichtet werden. Auf der Plusseite stand die Chance auf ein Grossprojekt. «Nach jahrzehntelangem föderalistischen Denken haben wir in Basel endlich Macher, die das Heft in die Hand genommen haben. Wir stellen die Weichen für kommende Generationen», sagte Felix Eymann (LDP). «Der Kantönligeist im Gesundheitswesen kostet uns in der Schweiz dreistellige Millionenbeträge, wenn nicht Milliarden.» Das Hauptargument der Befürworter: Die Fusion sei wichtig, um genügend hohe Fallzahlen zu erreichen, damit die Spitzenmedizin in der Region erhalten bleibt. Auch werde man sich als führender Life-Science-Standort kaum behaupten können, wenn man nicht entsprechende medizinische Institutionen hat, so Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Ausserdem erhofft man sich vom Zusammenschluss eine dämpfende Wirkung, was das Wachstum der Gesundheitskosten angeht. Das Synergiepotenzial wird auf rund 70 Millionen Franken geschätzt. «Das Zusammengehen werde das regionale Gesundheitswesen wesentlich entlasten», so Engelberger. «Das werden der Kanton und der Prämienzahler spüren.»