Nach «Mitte»-Skandal «Hirscheneck»-Mitarbeitende berichten von sexuellen Übergriffen Nach schweren Vorwürfen gegenüber einem Koch des Unternehmens Mitte meldet nun auch das «Hirscheneck» sexuelle Belästigung und Übergriffe auf Mitarbeitende.

Das Restaurant Hirscheneck an der Lindenberg 23 in Basel. (Archiv) Nicole Nars-Zimmer

«Wir sind wütend, betroffen und traurig», ist einem Facebook-Post des Restaurants Hirscheneck im Kleinbasel zu entnehmen. Der Grund: mehrere Mitarbeitende hätten berichtet, dass sie im Verlauf des letzten Jahres von einer Person des Kollektivs sexuell belästigt wurden und sexuelle Übergriffe im Hirschi erlebt haben.

«Es schmerzt uns und tut uns für alle Betroffenen sehr leid, dass auch das Hirschi nicht zu jeder Zeit ein sicherer Ort sein kann – so sehr wir uns das wünschen.»

Das «Hirscheneck» will die Betroffenen unterstützen und die Situation langfristig verbessern, heisst es in der Mitteilung weiter. Die übergriffige Person sei per sofort freigestellt worden und habe ein unbefristetes Hausverbot erhalten. Es brauche nun Mut und Willen, die eigenen Strukturen zu hinterfragen, um Veränderungen zu ermöglichen.

«Wir wollen und können uns nicht aus der Verantwortung nehmen, da uns bewusst ist, dass auch wir Teil und Multiplikatoren der Missstände sind.»

In den vergangenen zwei Wochen sorgte das Unternehmen Mitte für einen ähnlichen Skandal. So soll es zu einem sexuellen Übergriff zwischen dem Koch und einer Mitarbeiterin gekommen sein. Heute Mittwoch veröffentlichten die Führungspersonen des «Unternehmen Mitte» eine Stellungnahme. Die Neuorganisation habe bereits begonnen. Zudem soll eine Wirtschaftsprüfung in Auftrag gegeben worden sein.