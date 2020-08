Nach Sonderbericht der GPK: Ackermanns Rückhalt schwindet

Der eigentliche Knaller im gestern veröffentlichten Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) zum Historischen Museum findet sich erst auf Seite 11 – und als letzter Kritikpunkt unter vielen. «Das Arbeitsverhältnis des Direktors», so steht dort, «endet spätestens per Ende März 2022». Bei der Sichtung des Personaldossiers des inzwischen freigestellten Marc Fehlmann habe die Kommission eine am 14. Januar unterzeichnete entsprechende Aufhebung des Arbeitsverhältnisses gefunden. Diese Vereinbarung enthalte auch den Passus, dass eine frühere einseitige Freistellung durch das Präsidialdepartement möglich sei und dass die Lohnfortzahlung bis März 2022 garantiert ist.

Kommunikation «frühestens Januar 2021»

Damit erhalten die Ereignisse um das Zerwürfnis zwischen Fehlmann und dem Präsidialdepartement eine komplett neue Wendung. Bislang nämlich hat das Präsidialdepartement immer den Eindruck erweckt, man glaube weiterhin an eine Konfliktlösung, an einen «internen Aufarbeitungs- und Bereinigungsprozess und wolle die gemeinsame Zusammenarbeit fortsetzen», wie die GPK es formuliert. «Der Konfliktklärungsprozess verkam so aber zur Farce.»