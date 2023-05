Nach Vorträgen Ukrainer-Verein kritisiert Daniele Ganser in offenem Brief für «irreführende Werbetaktiken» Nachdem Ganser vergangene Woche im Basler Stadtcasino seine umstrittene Sicht zum Ukraine-Krieg dargelegt hatte, antwortet ihm nun der Verein «Ukrainer in Basel» mit einem offenen Brief und klaren Worten.

Daniele Ganser bei einem Auftritt in Dresden. Seine Vorträge sind gut besucht. Andreas Weihs/imago

Der Verein «Ukrainer in Basel» hat einen offenen Brief an Daniele Ganser verfasst, um seinen Protest gegen die Vorträge des umstrittenen Historikers im Basler Stadtcasino vergangene Woche zu begründen. Darin schreibt der Verein, er begrüsse sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Freiheit, eigene Geschäftsmodelle aufzubauen. Die Art, wie Ganser den russischen Angriff gegen die Ukraine für die eigene Geschäftstätigkeit nutze, verurteile er hingegen scharf.

So spreche Ganser mit seiner Theorie eines fremdgesteuerten Putsches in Kiew der ukrainischen Bevölkerung die Fähigkeit ab, ihre Regierung selbst zu wählen, und diffamiere die aktuelle ukrainische Regierung. Ausserdem stelle er die Ukraine als Figur in einem grossen Spiel dar, nutze ein stark an die russische Propaganda angelehntes Narrativ und legitimiere den Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Die Ukrainer in Basel kritisieren auch Daniele Gansers Vorgehen. So heisst es im offenen Brief:

«Sie diskreditieren jegliche Ihrer persönlichen Theorie entgegensprechenden Fakten, verfälschen diese oder verändern den Kontext.»

Ausserdem nutze Ganser im Vertrieb seiner Produkte «irreführende Werbetaktiken», indem er unter anderem eine Expertise anpreise, welche er nicht vorweisen könne. Aus diesem Grund sehe sich der Verein in der Pflicht, in Form bewilligter Proteste ein öffentlich wirksames und friedliches Zeichen gegen Gansers Geschäftstätigkeit zu setzen.

Gansers vermeintlichem Expertentum und von sich selber vorgenommenen Selbsternennung zum «Friedensforscher» versuchen die Ukrainer in Basel in ihrem Brief, ihre eigenen Empfindungen und Erlebnisse entgegensetzen. So schreiben sie: «Wir haben die Ukraine vor dem Angriff Russlands gekannt. Wir haben den Krieg gesehen.» Weiter sind sie der Meinung: «Wir sehnen uns nach Frieden. Wir wissen, dass ein Frieden dann möglich ist, wenn russische Soldaten die Ukraine verlassen haben und Russland keine Bomben mehr auf ukrainische Häuser abschiesst.»