Nach Waterloo mit Co-Kandidatur: Basta will Opposition sein und stellt keine Regierungskandidatin

Die linke Partei Basta verzichtet nun auf eine Regierungskandidatur. Dies, nachdem die Partei eigentlich eine Co-Kandidatur durchführen wollte. Sie wurde dafür selbst von Bündnispartnern kritisiert, da eine rechtliche Prüfung ergeben hatte, dass dieses Vorgehen gar nicht zulässig sei.

Nun will die Partei in die Opposition gehen, wie sie an einer Mitgliederversammlung vom Montagabend beschlossen hatte. «Gleichzeitig werden wir in den kommenden vier Jahren daran arbeiten, die rechtlichen Bedingungen für eine kollektive Kandidatur zu schaffen», schreibt die Partei in einer Mitteilung zur Versammlung.