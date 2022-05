Nach Zürich Kantonale Initiative: Juso will auch einen städtischen Ausweis für Sans-Papiers Die Basler Jungsozialisten möchten es Zürich und New York gleichtun und Sans-Papiers ebenfalls einen Ausweis zugestehen. Damit könnten sie sich innerhalb der Stadt frei bewegen, erhielten Zugang zum öffentlichen Leben und Leistungen wie Sozialabgaben und weiteren Dienstleistungen.

In der Stadt Zürich wird es bald eine City Card geben. Wird Basel-Stadt nachziehen? Simon Meier/Keystone

New York mache es schon seit 2015 vor und in Zürich sagte die Stadtbevölkerung am vergangenen Sonntag Ja zu einer City Card. Nun will die Juso Basel-Stadt nachziehen und fordert ebenfalls einen Ausweis für Menschen ohne Papiere in der Stadt. Dies teilt die Jungpartei am Dienstagmorgen mit.

«Mit einer City Card könnten Sans-Papiers sicher mit der Polizei und den Behörden interagieren, von städtischen Dienstleistungen profitieren und Teil des öffentlichen Lebens sein. Zudem soll die Basel-Stadt City Card als eine vereinheitlichte, analog und digital nutzbare Karte den Zugang zu kulturellen Angeboten und Dienstleistungen im Kanton für alle Einwohnenden einfacher machen», schreibt die Jungpartei in der Mitteilung.

Juso will im Herbst Initiative lancieren

Das sei wichtig, denn in Basel-Stadt lebten zwischen 4000 und 8000 Sans-Papiers. Sie arbeiteten vor allem in «systemrelevanten Bereichen wie in der Haushalts-, Pflege-, Gastro-, und Baubranche». Offiziell sind sie aber nicht hier, weswegen sie sich bei keiner offiziellen Stelle anmelden und so keine Sozial- oder Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen können. Zudem lebten sie konstant in Angst vor einer Polizeikontrolle und müssten so ein Leben im Verborgenen führen, schreibt die Jungpartei in der Mitteilung weiter. Eine Teilnahme an kulturellen oder sozialen Angeboten ist damit ebenfalls ausgeschlossen.

Diese ungelöste Situation wolle man nun in Angriff nehmen, so die Juso. Gemeinsam mit verschiedenen Partnerorganisationen unter anderem der kantonalen Anlaufstelle für Sans-Papiers wolle sie deswegen im Herbst 2022 die kantonale Basel-Stadt City Card Initiative lancieren.