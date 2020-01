Nach zwei Entwarnungen: Neuer Verdachtsfall in Basel

Der gestern kommunizierte Verdachtsfall auf das Corona-Virus am Universitätsspital in Basel hat sich nicht bestätigt. In der Zwischenzeit gibt es aber einen neuen Verdachtsfall, wie Nicolas Drechsler, Mediensprecher des Universitätsspitals Basel, auf Anfrage mitteilt.

Der betroffene Patient sei aus China zurückgekehrt und mit starkem Fieber ins Spital eingeliefert worden. Die nötigen Tests werden in Genf am Nationalen Referenzzentrum durchgeführt und dauern jeweils etwa drei Stunden, wie Drechsler mitteilt. Es sei also noch am heutigen Tage mit einem Bescheid zu rechnen.

Basel hat bisher drei Verdachtsfälle gemeldet, zwei davon haben sich als negativ herausgestellt, der dritte Patient wird derzeit getestet.