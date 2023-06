Nach Zwischennutzung Vom Klybeck-Areal in den Spenglerpark: Campus Bildung Gesundheit zieht um Die Rhystadt AG meldet den Wegzug des Campus Bildung Gesundheit vom Klybeck-Areal. Der Campus war zur Zwischennutzung zwei Jahre lang auf dem Areal eingemietet.

Hier war der Campus Bildung und Gesundheit in den letzten zwei Jahren untergebracht. Bild: Roland Schmid

Zwei Jahre war der Campus Bildung Gesundheit auf dem Klybeck-Areal temporär beheimatet. Der Campus war ausgewichen, weil sich der Spenglerpark sich Umbau befand. Das Klybeck-Areal sei «per Sommer 2021 entsprechend den Bedürfnissen der Schule angepasst» worden, schreibt die Rhystadt AG in einer Mitteilung am Dienstag. Zwei Jahre sei der Schulbetrieb «zur vollsten Zufriedenheit» gelaufen. Den Studierenden wünsche die AG eine gute Rückkehr in den Spenglerpark in Münchenstein.

Die Rhystadt AG erachtet diese Zwischennutzung als sinnvoll und prüfe momentan weitere Möglichkeiten, die nun leeren Schulräume temporär zu vergeben. Sonst seien die nutzbaren Gebäude fast alle vermietet sowohl an kulturelle wie auch den Basler Caterer Ryago als Langzeitmieter. (bz)