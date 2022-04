Nachfolge geregelt Maya Graf wird Präsidentin des Europäischen Jugendchor Festivals Basel Nachdem die letzte Ausgabe verschoben werden musste, findet das Festival im Mai 2023 wieder regulär statt. Ständerätin Maya Graf übernimmt neu das Präsidium.

Maya Graf übernimmt das Präsidium des renommierten Chor-Festivals. Kenneth Nars

Graf tritt die Nachfolge der langjährigen Präsidentin und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter an. Sie wurde an einer ausserordentlichen Generalversammlung des Vereins «Europäisches Jugendchor Festival Basel» einstimmig gewählt, wie der Verein am Montagmorgen mitteilte.

Da Maya Graf dem Festival bereits seit Längerem nahesteht, löste ihre Wahl im Verein grosse Freude aus. 2016 hielt sie vor tausenden Zuhörenden auf dem Münsterplatz die Festrede zum 10. Festivaljubiläum. Graf wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Mit grosser Freude präsidiere ich dieses einzigartige Jugendchorfestival, welches Gesang, Menschen und Länder miteinander verbindet und in unsere Region Basel trägt.»

2023 findet das Festival wieder statt

Das Europäische Jugendchor Festival Basel zählt zu den wichtigsten Treffpunkten weltweit für die besten Kinder- und Jugendchöre und präsentiert alle zwei Jahre von einer Jury ausgewählte Chöre für rund 30'000 Zuhörende. Die nächste Ausgabe findet vom 17. - 21. Mai 2023 statt.