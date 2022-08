Nachgebildet Ein neuer Dinosaurier fürs Naturhistorische Museum: So kam «Archie» in die Vitrine Die amerikanische Wirbeltier-Präparatorin Tundra Fairbanks-Freund erklärt, wie sie den kleinen Archaeopteryx zur Ausstellungsreife gebracht hat – und welche Modernisierungsschritte sie dabei gegangen ist.

Der kleine «Archie»: ein Archaeopteryx. Bild: zvg

Der kleine «Archie», wie ihn seine Präparatorin liebevoll nennt, bezog am Dienstag nicht nur sein neues Domizil im Naturhistorischen Museum. Mit der feierlichen Enthüllung des vor 150 Millionen Jahren lebenden Archaeopteryx geht auch ein Kindheitstraum von Tundra Fairbanks-Freund in Erfüllung. Geboren im «Dinoboom» der USA in den Neunzigern, haucht die Wirbeltier-Präparatorin ihrem ersten Präparat – halb Reptil und halb Vogel – ein Stück urzeitliches Leben ein.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der etwas aus der Zeit gefallen sei, habe sie die neue Version des Urvogels bewusst bewegt inszeniert – mit leicht geöffneten Flügeln und offenem Schnabel, erklärt uns Fairbanks-Freund bei unserem Werkstattgespräch hinter den Kulissen.

Statt des Berliner Fossilfundes, auf den sich das ältere Abbild des Archaeopteryx stütze, habe sie bei ihrer Rekonstruktion neuere Funde aus dem Jahr 2010 einbeziehen können, betont sie. Diese hätten erstmals den vollständigen Schwanz und etliche Details des im Wesentlichen am Boden jagenden, in trockener Landschaft lebenden Tiers preisgegeben, sagt Fairbanks-Freund.

Befiederte Raubsaurier

In Zusammenarbeit mit einer Künstlerin habe sie sich im Entstehungsprozess an deren Skizzen orientiert, erklärt die Präparatorin, die von der Modellage bis zur Setzung des letzten Zahns an der Entstehung des Präparats beteiligt gewesen ist. Sie meint:

«Wahrscheinlich waren alle Raubsaurier befiedert»

und zeigt uns Bilder von Archaeopteryx-Präparaten aus anderen Häusern. Diese sind allesamt mit braunweiss gezeichnetem Gefieder versehen – neuere Erkenntnisse liessen aufgrund von Melanin-Analysen eher auf schwarze Federn schliessen, meint Fairbanks-Freund und betont: Ob der Archaeopteryx flugfähig war, sei in der Forschung umstritten.

«Die neuere Dino-Forschung bezieht das Wesen und den Lebensraum der Tiere vermehrt ein», weiss Fairbanks-Freund, die in Münster bereits für eine Sonderausstellung Dinosaurierpräparate hergestellt hat und zeigt ihren Recherche-Ordner. Dinos seien zwar ausgestorben, aber entsprächen keineswegs dem Vorurteil von schweren, gefährlichen und trivial agierenden Tieren, sagt sie.

Seit der Kindheit davon geträumt

«Sie lebten in Familienverbänden und lernten sich gegenseitig Elementares», erzählt Fairbanks-Freund und bekräftigt, dass sie bereits seit ihrer Kindheit davon geträumt habe, in der Dino-Forschung tätig zu sein. Zwar habe es sie nach dem Studium zur Kunst hingezogen, aber schliesslich sei auch beim Präparieren – im Rahmen wissenschaftlicher Erkenntnisse – ein Stück kreativer Freiraum gegeben, schwärmt sie und meint weiter, dass sie das Modell bewusst mit farbiger Brunstverkleidung versehen habe. Bevor Fairbanks-Freund ihr Werk kurz darauf den anwesenden Medien präsentiert, sagt sie:

«Der kleine ‹Archie› hätte sich diese Freiheit sicher auch genommen.»

Dieses komme dem Anspruch des Naturhistorischen Museums, via Ausstellungsobjekt eine Atmosphäre zu vermitteln, nach, meint auch die Medienverantwortliche Yvonne Barmettler und fügt an: «Statt einer statischen Form der Inszenierung, vermittelt der neue Archaeopteryx szenisch Lebendigkeit.»