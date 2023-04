Nachgefragt FCB-Marwin Hitz nach 0:2 gegen Luzern ganz deutlich: «Das ist eine Kack-Saison» Keeper Marwin Hitz ist nach dem 0:2 des FC Basel gegen Luzern ratlos, wieso sein Team solche Spiele nicht gewinnt – und geht hart ins Gericht mit der Leistung der Mannschaft.

Marwin Hitz rettet dem FCB vor der Pause das 0:0 - und ist einer von nur zwei Spielern, die auf Betriebstemperatur kommen. Martin Meienberger / freshfocus

Marwin Hitz, Sie waren der beste Spieler auf dem Feld.

Marwin Hitz: Danke. Das bringt mir heute aber herzlich wenig. Es ist eine riesige Enttäuschung. Das Resultat, aber auch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Klar kann man es wieder auf die Müdigkeit schieben, aber es hat einfach an zu vielen Sachen gefehlt heute.

Zum Beispiel?

Wir sind nicht gut in die Partie gekommen, waren mit dem Ball nicht gut, waren in den Zweikämpfen nicht gut. Ehrlichgesagt: Wir waren nirgends gut. Auch bei den Standards nicht. Und Standards zu verteidigen ist nicht etwas, was aufgrund von Müdigkeit nicht funktioniert. Wir haben es nicht geschafft – um es harmlos auszudrücken – über den Punkt hinaus zu gehen. Es fehlte ein Stück weit der Wille, zu gewinnen. Obwohl das ein sehr wichtiges Spiel war.

Basel hätte vom 1:6 Servettes gegen YB profitieren können.

Ja, mit einem Sieg wären wir sehr gut dagestanden in der Tabelle. Jetzt rennen wir wieder richtig hinterher. Und es wird nicht einfacher. Deshalb ist es extrem enttäuschend, ein solches Spiel abzuliefern. Luzern hat einen Lauf, ja, aber sich zu Hause so dominieren zu lassen ... Und das in einem Stadion, das gut gefüllt war und in dem man gespürt hat, wie dankbar die Fans für das sind, was wir international erreicht haben.

Waren sechs Wechsel zu viel?

Nein, das war gut. Es standen Spieler auf dem Feld, die die Wende brachten in Nizza, die positive Gefühle haben und dort maximal 50 Minuten gespielt haben. Aber man kann über die Spielzeit diskutieren, sich fragen, wieso wir um 14.15 Uhr und nicht 16.30 Uhr spielten. Aber es hat mit mehr zu tun als mit den zwei Stunden, das muss man nach dieser Leistung auch sagen.

Sie sagen, der Wille habe gefehlt. Wie kann das sein?

Ich weiss es ehrlichgesagt nicht. Es war von uns über 80 Minuten lang einfach viel zu wenig. Vielleicht ist Wille das falsche Wort, aber man muss das eventuell lernen, über diesen Punkt hinaus zu kommen. Nehmen wir Taulant Xhaka als Beispiel: er gehört zu den ältesten Spielern, aber ist einfach gerannt. Irgendwann vergisst du, dass du am Donnerstag ein Spiel hattest. Fragen Sie mal die Velofahrer: man muss den Punkt einfach überwinden. So aber bekommt der Gegner Selbstvertrauen und gewinnt verdient.

Nach Europacup-Spielen hat der FCB nur zwei Mal in der Liga gewonnen, kann den Schalter offenbar nicht umlegen.

Das ist ein riesiges Problem und das, was uns begleitet. Ich hatte das Gefühl, dass wir es begriffen haben. Die Spiele laufen uns davon. Die Liga ist der Alltag, das, was wichtig ist. Aber so muss man sagen: Es ist eine Kack-Saison. Wir laufen immer hinterher.