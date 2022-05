Nachhaltigkeit Basler Unternehmen Tide Ocean gewinnt den Swiss Ethics Award 2022 Das Wiederverwerten von Ozeanplastik soll dabei helfen, die Weltmeere zu säubern und neue Einkommensquellen zu schaffen.

Das Tide-Ocean-Team um Gründer Thomas Schori (2.v.r.) zvg

Acht Millionen Tonnen Plastik gelangen jedes Jahr in die Weltmeere. Die Basler Firma Tide Ocean mit Ablegern in Südostasien bekämpft das Umweltproblem durch sogenanntes Upcycling: Das Ozeanplastik wird von lokalen Fischern gegen Bezahlung eingesammelt und zu neuwertigen Werkstoffen verarbeitet. Deren Produktion verursacht dreimal weniger CO 2 -Emmissionen als die Herstellung von neuem Plastik.

Für diese innovative Wertschöpfungskette hat Tide Ocean den Swiss Ethic Awards 2022 erhalten. Bei der Verleihung des Preises in Luzern lobte die Jury das «ökologisch wie sozial ganzheitliche und international skalierbare Geschäftsmodell», das sich im eigentlichen und vorbildlichen Sinn der Ethik verschrieben habe.

Hinter dem Swiss Ethics Award steht das Swiss Ethics Model, eine Methodik zur Bewertung und Entwicklung der ethischen Leistung von Organisationen in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. In der Vergangenheit ging der Preis schon an die Weleda AG, die Migros, Coop oder die Remei AG.