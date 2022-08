Nachhaltigkeit Klimafreundliches Bauen in Basel: Einheitliche Strategie statt einzelne Vorstösse Die Regierung will zwei Vorstösse weniger verpflichtend beantworten. Laut einer Aussage von Baudirektorin Esther Keller soll die Baubrache nachhaltiger werden, die beiden Motionen scheinen der Regierung aber zu weit zu gehen.

Bauen soll zwar nachhaltig sein, aber auch strategisch. Archivbild: Kenneth Nars

Als einen Hebel für eine verbesserte Klimabilanz bezeichnete die Basler Baudirektorin Esther Keller das klimafreundliche Bauen im grossen Interview mit der bz Anfang August. «Wichtig ist der Regierung, dass wir diesen Hebel gezielt einsetzen und mit Auflagen strategisch umgehen», sagte sie damals. Der Anspruch, in Bezug auf das Bauen einen nachhaltigen, strategischen Ansatz zu verfolgen, zeigt sich nun an Antworten der Regierung auf Motionen aus dem Grossen Rat.

Bei zweien beantragt der Regierungsrat dem Parlament die Vorstösse nicht als Motionen, sondern als Anzüge zu überweisen. Während eine überwiesene Motion den Regierungsrat verpflichtet, dem Grossen Rat ein neues Gesetz, eine Verfassungs- oder Gesetzesänderung oder eine Massnahme zu unterbreiten, handelt es sich beim Anzug um eine nicht verpflichtende Anregung zu einer Änderung oder einem neuen Gesetz.

Treibhausgasbilanzierung und Vorgaben zur Klimaverträglichkeit

In ihrer Motion fordert Tonja Zürcher (GAB) eine Treibhausgasbilanzierung bei Neubauten und grossen Umbauten. Hier argumentiert der Regierungsrat für die Umwandlung in einen Anzug, dass dieses Handlungsfeld in die kantonale Klimastrategie zur Erreichung von Netto-Null aufgenommen werde. Diese soll bis Ende 2023 vorliegen.

Patrizia Bernasconi (GAB) setzt sich für gesetzlich verankerte Vorgaben zur Klimaverträglichkeit von Bebauungsplänen ein. Hier schreibt die Regierung, dass bereits heute «viele klimarelevante Themen mit konkret auf ein Areal zugeschnittene Vorschriften festgelegt werden können». Ausserdem sei es nicht möglich, Vorschriften ohne rechtlichen Rahmen zu erlassen. Ebenfalls im Herbst 2023 soll im Rahmen der Beantwortung der Vorstösse aus der Spezialkommission Klima «umfassend über Ziele und Massnahmen berichtet werden».

Linke Parteien hatten Vorstoss-Paket eingereicht

Beide Motionen sind Teil eines überparteilichen Vorstösse-Pakets, das linke Parteien Anfang März eingereicht haben. Das Ziel sei es, als Kanton eine Vorreiterrolle in Bezug auf den Energieverbrauch in Produktion und Bau sowie betreffend der grauen Energie einzunehmen. Neben den beiden Motionen wurden drei Anzüge eingereicht, die mittlerweile alle beim Regierungsrat liegen. Eine schriftliche Anfrage wurde bereits beantwortet.

Im Interview mit der bz zeigte sich Baudirektorin Esther Keller denn auch ablehnend gegenüber einzelnen Anfragen aus dem Parlament:«Wir wehren uns gegen gewisse Vorstösse aus dem Grossen Rat».