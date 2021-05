Nachruf Gregor Bachmann, ein Patron der alten Schule Der stadtbekannte Confiseur und Unternehmer ist mit 78 Jahren verstorben.

Gregor Bachmann. Bild: zVg

Anfang dieser Woche ist Gregor Bachmann mit 78 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Mit ihm verliert Basel nicht nur eine prägende Unternehmerpersönlichkeit, sondern auch einen spannenden, an der Stadt und ihrer Politik bis zuletzt interessierten Zeitgenossen und Citoyen. Bachmann übernahm 1980 mit seinem Bruder Philipp den elterlichen Confiseriebetrieb an der Schifflände, später eröffnete er die Filialen am Bahnhof und an der Gerbergasse. Die Ursprünge der Confiserie gehen auf das Jahr 1942 zurück, als Bachmanns Eltern auf dem Bruderholz eine Bäckerei-Konditorei gegründet hatten.

Gregor Bachmann war ein Patron der alten Schule und führte sein Geschäft entsprechend: Immer mit viel Herzblut und Leidenschaft, manchmal etwas ruppig und stets auf die Qualität seiner Produkte achtend. Wer in der Innerstadt unterwegs war, begegnete ihm von morgens bis abends, wenn er im kleinen Transportauto seine Waren verteilte. Oft liess er den Tag an der Bar des «Trois Rois» ausklingen und gab dabei manche Anekdote zum Besten. Sein Sohn Aurel sorgt dafür, dass die Confiserie in der nächsten Generation weitergeführt wird.