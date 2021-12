Nachruf Jürg Wyttenbach: Gut getarnt hinter seinem Humor Der Basler Komponist und Pianist Jürg Wyttenbach ist 86-jährig gestorben.

Jürg Wyttenbach im Jahr 2015. Ayse Yavas/Keystone

Die Alphatiere sterben aus. Jetzt ist einer der letzten grossen alten Basler Komponisten von uns gegangen. Nach Philipp Eichenwald, Jacques Wildberger, Robert Suter und Rudolf Kelterborn jetzt auch Jürg Wyttenbach. In den letzten Jahren sah man ihn seltener im Konzert und häufiger im Stadtkino. Seine letzten Monate verbrachte er in einem Basler Pflegeheim, wo er am 22. Dezember dahingeschieden ist.

Er war ein origineller Geist, der seine Verletzlichkeit gut tarnte. Als die Kulturstiftung Pro Helvetia 1994 ein schmales Wyttenbach-Porträt in Buchform herausbrachte, reagierte der Geehrte leicht pikiert: Das komme ihm vor wie ein Grabstein! Tatsächlich war der gebürtige Berner damals noch lange nicht fertig. Nicht mit seinem Klavierspiel, dem er neues Repertoire etwa von Karlheinz Stockhausen, Giacinto Scelsi und selbst Ludwig van Beethoven (so eine von ihm ergänzte späte Klaviersonate) zuführte, und nicht mit seinen Kompositionen.

Gegen den sterilen Perfektionismus

In diesen wirkte Wyttenbach oft als Pionier, etwa indem er für eine singende Geigerin komponierte, oder indem er szenische Elemente in die Instrumentalmusik einschleuste. Als Dirigent nicht nur eigener Werke trat er bis vor wenigen Jahren, etwa an den Donaueschinger Musiktagen oder beim Basler Scelsi-Festival, in Erscheinung. Mit Rudolf Kelterborn, Heinz Holliger und Klaus Schweizer leitete er einige Jahre lang das Basler Musik-Forum, eine Konzertreihe für zeitgenössische Musik in der geistigen Nachfolge von Paul Sacher. Der etablierte Konzertbetrieb interessierte Wyttenbach wenig, und er geisselte den sterilen Perfektionismus der üblichen Klavierabende. Fehlervermeidung allein genügte ihm nicht. Dabei war er – oft auch im Duo mit seiner Frau Janka Wyttenbach-Brun – mit sich selbst durchaus streng.

Wyttenbach hat fast sein Leben lang an Musikhochschulen unterrichtet, zuerst in Bern und Biel, ab 1967 bis zur Pensionierung an der Basler Musik-Akademie. Als Klavierpädagoge hat er mehrere Generationen von Pianistinnen und Pianisten hervorgebracht, und die Akademie gab ihm Gelegenheit, eine innovative, collagenartige Form von Komponistenporträts zu entwickeln und zu erproben. So gestaltete Wyttenbach ebenso gebildete wie kreative musikalisch-literarische Abende über Beethoven, Erik Satie, Igor Strawinsky und Charles Ives.

1972 vertonte er Mani Matters Madrigalspiel «Der Unfall». Nachdem der Berner Liedermacher wenig später an einem Autounfall verstorben war, legte sein Freund Wyttenbach die Komposition zur Seite und brachte sie erst 2015 in Luzern zur Uraufführung. Immer wurde er für seinen kauzigen Humor bewundert, den er auch in seinen wortspielerischen Werktiteln ("Claustrophonie", «Lamentoroso», «Serenade in Luftschlössern") und in Interviews sprühen liess. Und allzu häufig wurde ihm das Etikett "Instrumentales Theater» angeklebt. Vielleicht hat man darüber vergessen, wie eng Jürg Wyttenbach mit der Musiktradition des Abendlandes verbunden war und wie intensiv er sich mit den grossen Menschheitsthemen auseinandersetzte. Eines seiner frühen Werke, «De’ Metalli» nach Leonardo da Vinci, thematisierte bereits 1966 die drohende Naturzerstörung durch den Menschen.