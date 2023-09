Nachruf Zum Tod von Fredy Prack: Ein Leben im Dienst der Fasnacht Fredy Prack prägte als Gestalter von Kostümen, Helgen, Plaketten und Laternen die Fasnacht weit über «seine» Basler Mittwoch-Gesellschaft BMG hinaus.

Grafiker Fredy Prack mit einer Auswahl seiner Werke für die Basler Mittwoch-Gesellschaft BMG. Bild: zvg

Der Basler Grafiker Fredy Prack (1940 bis 2023) hat mit seinem umfangreichen künstlerischen Werk die Fasnacht geprägt. Zahlreich sind seine Entwürfe, und sein Schaffen ist überall anzutreffen, von Schnitzelbangg-Kostümen und -Helgen, über Blaggedde für das Schnitzelbangg-Comité bis zur Gestaltung von Laternen und Fasnachtszügen.

Prägend war sein Stil, bei dem er grafische Elemente wie Raster oder Muster angewandt hatte. Zudem gehörte er zu den ersten Künstlern, die sich auf eine einzige Clique konzentrierten, in diesem Fall auf «seine» Basler Mittwoch-Gesellschaft BMG, der er seine Handschrift verliehen hat.

Charakteristisch war sein feiner, leicht subversiver Humor, etwa, wenn er sich neben einen schlechten Tambouren stellte, der nach einem Marsch die Larve auszog, und ihn fragte «Gäll, du machsch das äxtra». Er selbst war ein hervorragender Tambour, geduldig bei der Instruktion von Kindern, aber gleichzeitig fordernd, und er trommelte nebst der BMG bei den Swiss Mariners. Dabei wirkte er immer derart entspannt, als würde er den Tambouren nur zusehen.

Er war ein geselliger Einzelgänger, der seine Laternen am liebsten allein malte. Dazu scheute er keinen Aufwand und liess in seiner Innenstadtwohnung, die er mit seiner Partnerin Heidi Dederding bewohnte, das Fensterkreuz so umbauen, dass er eine ganze Laterne aus dem Fenster über die Fassade aufs Trottoir abseilen konnte.

Nach langer Krankheit ist er verstorben und hinterlässt bei der BMG und der Fasnacht eine grosse Lücke.