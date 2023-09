Nachruf Zum Tod von Gerhard Kaufmann: Eine weitherum bekannte und geschätzte Persönlichkeit Fast drei Jahrzehnte stand Gerhard Kaufmann an der Spitze von Riehen. Als Gemeindepräsident setzte er sich unter anderem für mehr Autonomie gegenüber dem Kanton ein.

Gerhard Kaufmann (92✝) im Jahr 2021, vor dem Riehener Zonenplan. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen: Gerhard Kaufmann, der vormalige, langjährige Gemeindepräsident von Riehen, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Er war bis zuletzt stark interessiert am Riehener Dorfgeschehen und nahm an Parteianlässen teil, wo er seine pointieren Argumente vorbrachte. Sein Gedächtnis war phänomenal, er konnte weit zurückliegende Beschlüsse und Vorgaben zitieren und so die aktuelle Politik einordnen.

Der Verstorbene war aber auch über alle Parteigrenzen eine bekannte und geschätzte – und manchmal etwas «gefürchtete» – Persönlichkeit. Die 28 Jahre Gemeindepräsidium von 1970 bis 1998 waren eine grosse Aufgabe. Geschickt wusste der Präsident Lösungen im Gemeinderatskollegium zu finden, die meist alle mittragen konnten und die allermeist auch vom Einwohnerrat gutgeheissen wurden.

An Themen fehlte es nie: Gemeindeautonomie, Zonenhoheit, Geothermie, Zollfreistrasse, S-Bahn, Vertrag mit dem Beyeler-Museum, Übernahme der Kindergärten vom Kanton sowie auch der Sozialbeiträge und vieles mehr. Dass Riehen seit Jahren mit dem Slogan «Das grosse grüne Dorf» Werbung macht, ist unter anderem auch das Verdienst von Gerhard Kaufmann.

Lebte die Verbundenheit

Das Präsidium ist eine weitreichende Aufgabe. Wichtig ist der Kontakt mit der Bevölkerung, aber auch Anliegen von Privaten oder Gruppierungen aufzunehmen. Die Teilnahme an Anlässen und die Pflege guter Nachbarschaft, sei es mit dem Kanton oder den badischen Nachbarn: Er lebte diese Verbundenheit.

Die Fülle dieser Aufgaben wird in Riehen als Nebenamt taxiert. So blieb der Verstorbene in seinem Beruf als selbstständiger Architekt bis ins hohe Alter aktiv. Viele Neubauten und Renovationen zeugen davon.

Seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. Die EVP trauert um einen langjährigen Weggefährten und dankt ihm für seine grossen Verdienste. Riehen wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.