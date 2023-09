Nachruf Zum Tod von Heinrich Koller: Begnadeter Jurist und Staatsrechtler Der ehemalige Direktor des Bundesamts für Justiz ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Heinrich Koller. Bild: zvg

Mit Heinrich Koller hat uns ein begnadeter Jurist, eine eindrückliche Persönlichkeit und ein herzensguter Mensch im Alter von 82 Jahren viel zu früh verlassen. Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften in St.Gallen begann Heini Koller seine juristische Laufbahn als Assistent bei Prof. Kurt Eichenberger, wurde Fürsprech und Notar im Kanton Solothurn und doktorierte 1981 mit summa cum laude an der Universität Basel.

Es folgten einige Jahre als Rechts- und Steuerkonsulent in der Ciba-Geigy. Bereits 1988 berief ihn Bundesrätin Elisabeth Kopp nach Bern, als Direktor eines der einflussreichsten Bundesämter, des Bundesamtes für Justiz. Er wurde zum juristischen Gewissen des Bundes, stand dem Bundesrat und der Bundesversammlung mit seiner hohen Kompetenz zur Seite und prägte viele wichtige Gesetzesvorhaben massgeblich mit. Besonders hervorheben möchte ich seinen Einsatz für grosse Reformprojekte wie die Totalrevisionen der Bundesverfassung und der Justiz sowie für den Aufbau des Bundesverwaltungsgerichts in St.Gallen und des Bundesstrafgerichts in Bellinzona.

Seine Wertschätzung galt allen

Heini Koller gewann als Chef des Bundesamtes, als Jurist und vor allem als Mensch die volle Anerkennung und Wertschätzung seiner Vorgesetzten, der Bundesräte Arnold Koller und Christoph Blocher sowie von Bundesrätin Ruth Metzler, vor allem auch von seinen Mitarbeitenden inner- und ausserhalb des Bundesamtes. Seine Wertschätzung galt allen, die mit ihm zu tun hatten. Nach der Pensionierung 2006 wandte er sich, noch lange nicht reif für den Ruhestand, der Advokatur in Basel zu und engagierte sich im Büro staehelin-law als Berater, Gutachter, Schiedsrichter und Präsident von Verwaltungsräten und Stiftungen.

Neben seiner leitenden Funktion im Bund widmete er sich in verdienstvoller Weise der Wissenschaft des Staats- und Verwaltungsrechts. Er übernahm die Schriftleitung und wissenschaftliche Koordination des grossen Kommentars zur Bundesverfassung von 1874, war wiederholt Lehrbeauftragter an der hiesigen Juristischen Fakultät und an der Universität Fribourg, zuerst für öffentliches Recht für Ökonomen, dann allgemein für öffentliches Recht, mit der Zeit vor allem für öffentliches Prozessrecht. 1990 erfolgte die Ernennung zum Ehrendozenten und 1994 zum nebenamtlichen ausserordentlichen Professor.

Heini Koller war auch ein geselliger und fröhlicher Kollege und Freund. Er wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben – als Mensch, der das Menschliche verkörperte. Seine Frau Monica stand ihm stets in Liebe zur Seite; ihr gilt unser herzliches Beileid.