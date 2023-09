Nachruf Zum Tod von Lukas M. Stoecklin: Ein Leben für historische Gebäude Lukas M. Stoecklins Leidenschaft war das Basel, das dem Abrisshammer zum Opfer fiel. Schon als Bub fotografierte er Abrisshäuser, um sie vor dem Vergessen zu bewahren. Am 9. September ist Stoecklin vestorben.

Lukas M. Stoecklin im Büro in seiner Wohnung in Allschwil. Bild: bz-Archiv

«Der Reiz, der Genuss der harmonischen Strassenzüge von anno dazumal, kontrastiert mit dem Bewusstsein, dass das, was mutwillig zerstört wurde, nicht mehr zurückgeholt werden kann.» Das schreibt Lukas M. Stoecklin in der Einleitung seines Fotobuches mit dem Titel «Verschwundenes Basel». Dieses Buch erschien 2017 und gehört zu den Höhepunkten seiner Passion: der Liebe zu historischen Gebäuden und Anlagen, die zwischen 1950 und 1970 für immer verschwunden sind.

Seit dem 9. September 2023 gibt es auch Lukas M. Stoecklin nicht mehr. Wie seine Aufnahmen, bleiben noch die Erinnerungen an ihn. Erinnerungen und Bilder, die so bewegt und originell sind, wie Lukas M. Stoecklin gelebt und gewirkt hat.

Er kam am 25. August 1939 als Bürger von St.Gallen und Basel zur Welt. In Basel wuchs er auf und durchstreifte mit wachen Augen die alten Hinterhöfe und Strassen. Schule, Studium der Jurisprudenz, Lizenziat und Doktorat liess er zügig hinter sich.

Die längste Zeit seines Lebens arbeitete er bei der «Basler Zeitung». Der Jurist mit dem Spezialgebiet Strafprozessrecht begann seine Laufbahn 1959 als Journalist und Redaktor in der damaligen «National-Zeitung». Mit seinen Gerichtsberichtserstattungen machte er sich nicht nur bei der Leserschaft einen guten Namen, sondern gewann die Achtung der Richter sowohl in Basel als auch in Liestal.

Neben seiner journalistischen Arbeit suchte er im Kantonsblatt immer wieder nach Gebäuden in seiner Heimatstadt, die dem Abriss freigegeben wurden. Obwohl er nicht gut zu Fuss war, eilte er an den Ort des Geschehens und setzte mit seinen Bildern dem zum Tode geweihten Bauwerk ein Denkmal.

Im Laufe der Zeit sammelten sich in einem Container Hunderte von Aufnahmen an. «Ich fürchte mich vor dem Moment, in welchem ich sie ordnen muss», lachte er oft. Trotzdem hatte er immer die richtigen zur Hand. Jedes Jahr veröffentlichte er in «seiner» Zeitung eine ganze Seite mit den aktuellsten Fotos. Oft zeigte -toec, so sein Kürzel, brutal auch die traurigen Eingeweide der halb abgerissenen ehemaligen Prachtbauten. Dass sein Herz dabei blutete, widerspiegelt sich in seinen Texten und der langjährigen Mitarbeit in der Freiwilligen Basler Denkmalpflege.

Lukas M. Stoecklin hat mit diesen Bildern nicht nur Häusern ein schönes Denkmal gesetzt, sondern auch sich selbst. Sein wertvolles Vermächtnis bleibt erhalten.