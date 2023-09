Nachruf Zum Tod von Verena Scheidegger-Buser: Singen war ihr Lebenselixier Mit Verena Scheidegger-Buser verliert die Basler Musikwelt eine ihrer bedeutendsten Chorleiterinnen. Sie wurde 81 Jahre alt.

Verena Scheidegger-Buser (1942 – 2023). Archivbild: zvg

Bereits Ende der 1950er-Jahre macht Verena Scheidegger erste Gehversuche als Chorleiterin, nachdem der Kirchenchor, in den sie eben erst eingetreten ist, droht, sich aufzulösen. Während ihres Studiums als Pianistin und Chorleiterin am damaligen Basler Konservatorium leitet sie bereits drei Chöre.

Ihre Vorbilder und Lehrmeister sind der Schweizer Komponist und Pädagoge Theodor Diener, der für sie das Oratorium «Lazarus» komponierte, und Paul Schaller als Chorleitungsdozent am Konservatorium.

Scheidegger setzt sich als berufstätige Frau mit Familie bei ihren vorwiegend männlichen Kollegen erfolgreich durch und praktiziert ihre Studiumserkenntnisse in der Neugründung der Peterskantorei Basel 1965. Damit gehört sie zu den Pionierinnen der Schweizer Chorleiterszene.

Sie feilt an einem neuen, bahnbrechenden Profil «Kirchenchor», der zusätzlich als Konzertchor mit Solisten und Orchester oder an weltlichen Serenaden auftritt. Erstmals werden die Sängerinnen und Sänger in der Chorprobe stimmbildnerisch geschult, was damals weder beliebt noch üblich ist.

Im Chor gegen die Altersgrenze

Ihre Programmwahl ist innovativ mit klarem Konzept. Scheidegger kennt die Grenzen ihres neu gegründeten Chores und verzichtet auf das übliche Repertoire, das sie lieber anderen, vorab den professionellen Institutionen, überlässt. Im Gegenzug zieht sie die Aufmerksamkeit durch kluge Programmwahl auf sich, was auch der professionellen Szene nicht entgeht.

Nebst Werken, die im 18. und 19. Jahrhundert zu den meistaufgeführten gehören und damals in Vergessenheit geraten sind, darunter Grauns «Tod Jesu» oder Herzogenbergs «Geburt Christi», erteilt sie Kompositionsaufträge.

Diese sind perfekt auf die Peterskantorei abgestimmt, während die Solisten und das Orchester einen höchst anspruchsvollen Part abzuliefern haben. Stellvertretend sei das Oratorium «Petrus» des Basler Komponisten Rudolf Jaggi (1940–2015) erwähnt. Wer ein Ohr davon mitbekommt, stellt fest, dass es sich hier weder um Gebrauchsmusik noch um künstlerische Kompromisse handelt.

Und noch einmal ist Scheidegger ihrer Zeit voraus. Mit ihr altern, wie in allen Chören, auch die anderen Mitglieder. Zudem werden in den Basler Chören Altersgrenzen erhoben. Die Leiterin nutzt die Gunst der Stunde und gründet in Zusammenarbeit mit der Senioren-Universität und der Basler GGG den «Chor50», wiederum eine Pionierarbeit. Diesmal blickt nicht nur die Schweiz, sondern auch das Ausland auf Basel. Der Chor besteht aus erfahrenen Singenden.

Immer wieder ein neues Lied

Scheidegger ist überzeugt, dass sich stimmlich etwas machen lässt, und sie bekommt recht. Anekdoten berichten, dass sich auch Singende unter 50 Jahren interessiert haben, worauf die Chorleiterin um Geduld bittet und die Singwilligen auf die Warteliste setzt. Damit zeigt sich eine weitere Charakterstärke: Scheidegger liegt es fern, andere Vereine zu konkurrenzieren. Im Gegenteil, sie interessiert sich für deren Arbeit und steht ihnen mit Rat und Tat bei.

Regelmässig war sie Gast an den Konzerten der Chöre der Hochschule für Musik Basel und freute sich fortwährend, neue Chormusik kennen zu lernen. Abschliessend sei erwähnt, dass Verena Scheidegger ebenso erfolgreich als Klavierlehrerin an der Musik-Akademie Basel unterrichtete. «Cantate domino canticum novum» – singt dem Herrn ein neues Lied, dies war ihr Lebenselixier. Die Chorszene trauert um eine Künstlerin und Pädagogin, die das Basler Musikleben massgeblich geprägt hat.