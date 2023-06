Nachwuchs Drei Totenkopfäffchen-Babys im Basler Zolli Innerhalb von vier Wochen kamen im Zoo Basel gleich drei Totenkopfäffchen zur Welt. In der Natur leben die erwachsenen Männchen als Jungesellenbande am Rande der Weibchengruppe. Nur zur Paarungszeit treffen sie aufeinander.

Ein Totenkopfäffchen im Basler Zolli mit Baby. Bild: zvg/Madeleine Freudemann

Am Dienstag, dem 20. Juni, kam im Zolli Basel ein Totenkopfäffchen zur Welt. Es ist der dritte Nachwuchs innerhalb weniger Wochen bei den Tieren: Das erste Jungtier, ein Weibchen, wurde wurde am 30. Mai geboren, das zweite folgte am 9. Juni.

Die Mütter sind Oroya (8), Orilla (5) und Finchen (13). Oroya und Orilla sind im Zoo Basel geboren, Finchen stammt aus dem Zoo Osnabrück. Der Vater der drei Jungtiere ist Koru (15). Er kam im Dezember 2019 aus dem Affen- und Vogelpark Eckenhagen nach Basel. Die Mütter und die Jungtiere seien wohlauf, schreibt der Zolli in einer Mitteilung.

Zolli hofft auf weiteren Nachwuchs

Totenkopfäffchen leben in Gruppen von 20 bis 80 Tieren in den tropischen Wäldern Südamerikas. Die Weibchengruppen bestehen aus einer Mutter, ihren erwachsenen Töchtern und deren Jungtieren. Junge Männchen werden mit zwei bis drei Jahren aus der Gruppe verdrängt. Sie leben in Jungesellenbanden am Rande der Weibchen. Während der Paarungszeit wechseln jeweils die stärksten Männchen in die Gruppe der Weibchen und paaren sich mit ihnen.

Bilder: Torben Weber/Zoo Basel

Im Zoo Basel besteht die Gruppe der Totenkopfäffchen aktuell aus 29 erwachsenen Tieren, bestehend aus 22 Weibchen und 7 Männchen und den drei Jungtieren. Der Zolli blicke gespannt auf die nächsten Wochen, denn es könne gut sein, dass noch weitere Jungtiere nachkommen.