Nachwuchs Fünf Babyechsen im Zolli: In Basel schlüpfte der erste Krokodilteju der Schweiz Zuchterfolge sind bei der Echsenart Krokodilteju ausgesprochen selten. Eine Nachzucht gelang in der Schweiz bisher noch nie. Im Zoo Basel können aktuell gerade fünf Jungtiere besichtigt werden.

Sechs kleine Krokodiltejus schlüpften im Sommer im Zoo Basel. Bild: Zoo Basel

Fünf kleine Krokodiltejus können seit dem neuen Jahr im Vivarium des Basler Zollis beobachtet werden. Am 30. Juni schlüpfte das erste Jungtier aus seinem Ei. Es ist überhaupt das erste Mal in der Schweiz, dass die Nachzucht der südamerikanischen Echse gelingt. Auch in Europa sind Zuchterfolge selten: Allein dem Wiener Tiergarten Schönbrunn gelang es in den vergangenen Jahren regelmässig die Nachzucht. Wie der Zolli in einer Mitteilung schreibt, schaffte das vorher nur der Zoo Prag in den 1990er-Jahren.

Riesig sei deshalb die Freude im Zolli gewesen, als im Februar 2022 in der Nestbox sechs Eier der Krokodiltejus gefunden wurden. Diese waren mit einer Länge von über sieben Zentimetern und einem Gewicht von 45 Gramm ausgesprochen gross.

Nach rund fünf Monaten Brutzeit schlüpfte dann das erste Jungtier, es folgten fünf weitere. Eines der drei jungen Männchen starb Ende November. Somit befinden sich im Zoo Basel aktuell vier Adulte und fünf Jungtiere. Die Echseneltern sind Österreicher und sind 2018 im Tiergarten Schönbrunn in Wien geschlüpft. Seit 2020 leben sie, zusammen mit einem anderen Echsenpaar, im Zolli.

Hoffnung auf weiteren Nachwuchs

Der Krokodilteju stammt aus der Familie der Schienenechsen und gehört mit einer maximalen Länge von etwa einem Meter zu den grösseren südamerikanischen Echsen. In der Wildbahn leben sie vom Amazonasbecken Brasiliens bis in die Oberläufe im östlichen Peru, in Ecuador und im südlichen Kolumbien. Im Wasser dient ihnen der starke Schwanz als Antrieb. Wenn sie an Land kommen, klettern sie auf Äste und lassen sich bei Gefahr ins Wasser fallen.

Der Zolli darf auch weiteren Echsennachwuchs hoffen. Denn auch das zweite Paar legte Eier, von denen sich derzeit noch drei im Brutkasten befinden. Bei der ersten Nachzucht stand der Zolli in engem Kontakt mit dem Zoo in Wien. Entscheidend für den Erfolg sei nebst der guten Pflege eine konstant hohe Raumtemperatur sowie eine tiergerechte Ernährung mit vielen Achatschnecken.