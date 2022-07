Nachwuchs Im Basler Zolli ist das Okapi Toka zur Welt gekommen Bei den Waldgiraffen folgt die nächste Generation. Im Juli dieses Jahres gebar das Okapi-Weibchen Ebony ein Söhnchen. Die Freude über den seltenen Nachwuchs ist gross im Zolli.

Toka nimmt mit der Kamera Kontakt auf, während Mutter Ebony im Hintergrund dies genau beobachtet. Zoo Basel

Der kleine Bulle sei «kräftig und neugierig», schreibt der Zoo Basel in einer Mitteilung. Seit seiner Geburt in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli, als er auf «zittrigen, aber stämmigen Beinchen» nach der Muttermilch suchte, gedieh die kleine Waldgiraffe und erfreue sich bester Gesundheit. Toka ist nach Quenco – im 2019 geboren – das zweite Junge der Okapi-Kuh Ebony. Für den Zolli ist es erst das fünfte Mal, dass es Okapi-Nachwuchs gibt. Die Freude sei gross.

Zolli-Besuchende werden wohl einige Mühe haben, das Junge zu Gesicht zu bekommen, denn kleine Waldgiraffen gehören zu den sogenannten «Abliegern». In den ersten Wochen liegen sie fern von der Mutter und stehen nur dann auf, wenn diese sie mit Rufen zum Trinken auffordert. In der Natur berge das den Vorteil, dass sie nicht so leicht zur Beute von Raubtieren würden, informiert der Zolli. Auch hilfreich in diesem Zusammenhang sei, dass die Jungtiere noch fast keinen Eigengeruch hätten.

Toka ist oft versteckt

So ist das auch bei Toka. Gemäss Zolli Basel schläft er viel und liegt häufig versteckt im Stroh. Zudem habe er die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wenn er Ruhe brauche. Es lohne sich aber, zu warten, denn «junge Okapis haben ein wunderschönes Strahlenmuster um die Augen». Diese Jugendzeichnung verschwinde mit zunehmendem Alter. Auffällig sei ausserdem der kleine weisse Punkt auf den schwarz-weissen Vorderbeinen. Dieser werde mit fortschreitendem Alter immer grösser.

Toka ist jeweils am Nachmittag im Antilopenhaus zu sehen. Am Vormittag bleibt das Haus vorerst geschlossen.