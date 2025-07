Nähkästchen Carlo Conti: «Werde die freien Fasnachtstage für Waldspaziergänge nutzen» Für den ehemaligen Basler Gesundheitsdirektor und aktiven Fasnächtler gibts keine Fasnacht 2021. Er interessiert sich deshalb auch nicht für den vieldiskutierten Schnitzelbangg-Abend am Fernsehen. Carlo Conti hofft auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Coronakrise an der Basler Fasnacht 2022.

Carlo Conti, Sie haben den Begriff «Angst» aus dem Nähkästchen gezogen. Können Sie damit etwas anfangen?

Carlo Conti: Insofern, als dass Angst immer ein schlechter Ratgeber ist.

Angst ist aber ein grosses Thema: Viele Menschen haben wegen Corona Zukunftsängste, andere fürchten sich vor einer Ansteckung mit dem Virus.

In der Schweiz und in anderen europäischen Ländern hat die Coronakrise viele Menschen in eine für sie völlig neue Situation gebracht. Eine solche Krise kannten die meisten Schweizerinnen und Schweizer aus eigener Erfahrung bisher nicht. Das macht verständlicherweise Angst. Die Behörden stehen in der Verantwortung, die Gesundheit der Menschen zu schützen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen der Krise nicht allzu gross sind.

Sie trugen als Regierungsrat und Basler Gesundheitsdirektor 14 Jahre eine solche Verantwortung. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der Behörden?

Heute gibt’s leider eine starke Tendenz, Negatives zu überzeichnen. Und es gibt die Tendenz, rückblickend und ausgestattet mit neuem Wissen Entscheide zu kritisieren, die vor längerer Zeit gefällt wurden. Ich meine: Alles in allem haben unsere Behörden die Situation relativ gut gemeistert. Das heisst nicht, dass alle Entscheide rückblickend betrachtet richtig waren.

Was kritisieren Sie konkret?

Ich empfand die Kommunikation des Bundesrates in den letzten Wochen als eher unglücklich. In der aktuell schwierigen Situation scheint es mir zentral, und da sind wir wieder beim Begriff, dass die Behörden nicht Angst verbreiten. Stimmungsmässig war mir das zu alarmistisch, zu pessimistisch. Ich meine, der Bundesrat sollte nun Zuversicht verbreiten und den Menschen Perspektiven aufzeigen. Wir sollten uns bereits jetzt vertieft Gedanken machen, wie es nach der Öffnung weitergehen soll.

Die Basler Hotellerie und Gastronomie darbt, die Zahlen sind schlecht. Dennoch versprühten Sie als Präsident von Basel Tourismus an der Medienkonferenz diese Woche Zuversicht. Ist das nicht reiner Zweckoptimismus?

Nein. Die Menschen freuen sich darauf, wieder in einer Beiz etwas essen und trinken zu gehen, in die Ferien zu verreisen. Sobald das vom Gesundheitsschutz her wieder möglich ist, ist auch die Lust darauf sofort wieder da. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass es in diesen Branchen nach Öffnung – wir hoffen auf das zweite Halbjahr – zu einer Erholung kommen wird. Mit einer Einschränkung: Der Kongress- und Businesstourismus wird nicht so rasch, wenn überhaupt, Vor-Corona-Niveau erreichen. Ein Problem ist zudem die Krise der Messe. Wir müssen Basel als Messestadt unbedingt wieder stärken.

Sie sind OK-Präsident des Eidgenössischen Jodlerfests, das vom 25. bis 27. Juni in Basel stattfinden soll. Keine Angst vor einer Absage?

Wir gehen davon aus, dass das Fest stattfinden kann. Wir können nicht einfach zuwarten mit den Vorbereitungen. Für den Entscheid über die definitive Durchführung warten wir bis zum letztmöglichen Termin zu. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und führen das Fest selbstverständlich nur dann durch, wenn es die epidemiologische Lage erlaubt. Ich bin zuversichtlich, dass in Basel ab Sommer wieder einige Grossanlässe stattfinden können, so das Basel Tattoo, oder dann im Spätsommer die Kunstmesse Art.

In den letzten Tagen gab es eine Polemik um die Durchführung eines Schnitzelbangg-Abends auf «Telebasel». Sind Sie froh, dass nun nach Hin und Her doch gesungen werden darf?

Dieses Jahr gibt es leider keine Fasnacht und deshalb brauche ich persönlich auch diesen Schnitzelbangg-Abend nicht. Einen Schnitzelbangg am Fernsehen zu hören ohne Publikum, finde ich persönlich nicht lustig. Es lacht ja niemand.

Sie sind aktiver Fasnächtler und müssen nun bereits zum zweiten Mal hintereinander auf die «drey scheenschte Dääg» verzichten …

Umso mehr freue ich mich auf die Fasnacht 2022. Ich habe die kommenden Fasnachtstage wie jedes Jahr freigenommen und werde diese nun unter anderem für Waldspaziergänge und Erholung nutzen.

Schwelgen wir in Vorfreude: Die Fasnacht 2022 dürfte sehr stimmungsvoll, ja überschwänglich werden.

Das würde mich freuen. Noch wichtiger aber: Ich hoffe auf eine kritische Auseinandersetzung zu Corona: Inwiefern sind wir in der Lage, eine solche Krise zu bewältigen? Die Basler Fasnacht hat ja eine lange Tradition als Spiegel gesellschaftlicher Ereignisse.

Welche kritischen Fragen möchten Sie in die Ideen-Pipeline der Fasnächtler geben?

In der Krise ist viel von Gemeinsinn die Rede. Egoismus wird zu Recht kritisiert. Ich denke, es lohnt sich, genauer hinzuschauen: Werden übergeordnete Überlegungen tatsächlich stärker gewichtet als eigene Partikularinteressen? Wo und von wem? Man hört viele Stimmen von Interessengruppen, die in der Krise ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und nicht sehen, dass es andere Gruppierungen gibt, die viel grössere Probleme haben, diese aber vielleicht nicht so lautstark vertreten (können). Es gibt auch solche, welche die aktuelle Situation gezielt für ihre Interessen ausnutzen. Mit Spannung werde ich beobachten, ob und wie die Fasnachtsszene solche Fragen thematisiert.

Wen meinen Sie da genau?

Mir geht’s nicht darum, öffentlichkeitswirksam eine bestimmte Gruppe zu kritisieren. Wichtiger ist, dass wir uns solchen Fragen stellen. Mich interessiert, wie es weitergeht. Wie wir als Gesellschaft weiterkommen.

Welche Folgen und langfristigen Herausforderungen sehen Sie?

Wir dürfen nicht der kommenden Generation sämtliche Lasten übertragen. Was bedeutet die aktuelle Krise für Junge? Mit welchen Perspektiven gehen sie in die Zukunft? Zugegeben: Diese Fragen sind heute nicht prioritär. Wir müssen nun sicherstellen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird und wir das Virus einigermassen in den Griff kriegen. Haben wir diese Ziele erreicht, müssen wir uns dann aber den Zukunftsfragen widmen. Die wirtschaftliche Basis ist nicht einfach gegeben. Nach Bewältigung der gesundheitlichen Krise kommen die grossen Herausforderungen erst noch auf uns zu.