Nationale Wahlen Das Bündnis Grüne-Basta startet den Kampf um ihren Nationalratssitz Nach der Erfolgswahl 2019 muss das Bündnis von Grünen und Basta um ihren Nationalratssitz kämpfen. Dazu hat es am Dienstagmorgen seine Kampagne lanciert.

Auf der Liste 8 kandidieren Nicola Goepfert, Jo Vergeat, Sibel Arslan und Laurin Hoppler. Bild: Kenneth Nars

Im Café Lazai lanciert das Bündnis von Grünen und Basta am Dienstagmorgen seine Kampagne für die Wahlen am 22. Oktober und stellt die vier Kandidierenden vor. Das Lokal sei dabei keine willkürliche Wahl gewesen: Es stehe symbolisch für die politischen Werte der zwei Parteien.

Das Gebäude wurde mit nachhaltigen Materialien gebaut und steht nicht weit entfernt von der französischen Grenze. Vom Klimaschutz bis hin zur engen Verbindung zur Europäischen Union – viele Grundsätze des Bündnisses seien in diesem Ort verankert.

Sibel Arslan, seit 2015 Nationalrätin und damit amtsälteste Parlamentarierin des Kantons, steht als Hoffnungsträgerin im Vordergrund der Kampagne. Auf der gleichen Liste kandidieren Jo Vergeat, Grossrätin und ehemalige Grossratspräsidentin, Grossrat Nicola Goepfert und der 22-jährige Laurin Hoppler, Co-Vizepräsident des Jungen Grünen Bündnisses Nordwest und Grossrat.

Mit Kernthemen wie EU-Politik, Gleichstellung, soziale Sicherheit und nicht zuletzt Klimaschutz wollen die Kandidierenden einen Sitz in der grossen Kammer sichern.

Die Grüne Politik ist ein Miteinander – so auch ihre Kampagne

«Mit dir Politik machen»: So lautet der Wahlspruch der zwei Parteien. Das Bündnis setzt für die Nationalratswahlen auf eine sogenannte «Mitmach-Kampagne», wie Benjamin van Vulpen, Co-Präsident der Basler Grünen, erläutert.

Die Wählerschaft sollte nicht nur an der Urne einen Beitrag zum Erfolg beitragen können: Jede und jeder ist eingeladen, beim Wahlkampf mitzuhelfen. Dazu wird man auf Mobilisierung in Vereinen, Quartieren und nicht zuletzt auch auf der Strasse setzen. Die Grünen haben für die Teilhabe sogar eine App entwickelt. Auf der «Avanti Verdi»-App werden bevorstehende Wahlkampfaktionen zusammengetragen.

Die Parteien regeln die Organisation der Finanzierung anders

Am Dienstagmorgen gibt das Bündnis zusätzlich sein Wahlbudget bekannt: Mit 116’000 Franken wird der Wahlkampf finanziert. Erstaunlich ist: Unter allen Kandidierenden ist Jo Vergeat die einzige, die ein persönliches Kampagnenbudget neben dem Parteibudget hat. Die insgesamt 5000 Franken habe Vergeat einem unabhängigen Unterstützungskomitee zu verdanken, bestätigen die Grünen.

Überraschend ist, dass die bisherige Nationalrätin Sibel Arslan wiederum keine persönlichen Beiträge leistet. Das liegt daran, dass die Kosten ihrer Kampagne unter anderem von ihrer Partei, der Basta, getragen werden. Hier läuft die Finanzierung der Personenkampagnen jeweils direkt über die Partei. Daher seien eigene Beiträge nicht üblich, erklärt Basta-Co-Präsident Nicola Goepfert.

Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wieder: Das eigene Kampagnenbudget der Grünen liegt bei 2000 Franken, während dieses bei der Basta bei ganzen 15’000 Franken (inklusive Unterlisten) liegt. Diese Differenz werde im Falle der Grünen allenfalls mit persönlichen Leistungen ausgeglichen.