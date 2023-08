Nationale Wahlen «Kommen in unser Land, um Frauen zu vergewaltigen»: Thüring wechselt vom konzilianten SVPler zum Hardliner Joël Thüring gilt als SVP-Politiker, der auch über die Parteigrenzen wählbar ist. Im Nationalratswahlkampf schlägt er aber nun ganz andere Töne an als in der kantonalen Politik.

SVP-Grossrat Joël Thüring will in den Nationalrat. Bild: Roland Schmid

5655 Stimmen holte Joël Thüring bei den Bürgergemeinderatswahlen diesen Sommer – mit Abstand das beste Resultat. Das zeigt einmal mehr: Der SVP-Grossrat gilt bei einer breiten Wählerschaft als valabler Kandidat.

Der 39-Jährige ist seit Jahren Dreh- und Angelpunkt der Basler SVP und bekleidet als Präsident der Finanzkommission eines der wichtigsten Ämter im Basler Parlament. Thüring gibt sich gern volksnah, ihm gelingt es immer wieder, seine Vorstösse im Grossen Rat mit überparteilichen Unterschriften zu zeichnen. In der Vergangenheit bewegte er sich auch schon weg vom strengem SVP-Kurs, etwa als er als Grossratspräsident für eine Annäherung an die EU plädierte.

Dieses Jahr strebt der langjährige Grossrat erstmals ein höheres Amt an. Er will in den Nationalrat. Und hier legt er seinen konzilianten Mantel ab. Bei der Pressekonferenz zum Wahlkampfauftakt der SVP-Basel-Stadt schlug Thüring einen deutlichen Ton an.

Sein Kernthema seiner Kandidatur für den Nationalrat: Die Kriminalität in der Schweiz und speziell in Basel. Dafür, dass die Sexualdelikte im vergangenen Jahr um 40 Prozent zugenommen hätten, «müsse sich die linksgrüne Regierung in Grund und Boden schämen».

Ausländer kämen bewusst, um Straftaten zu begehen

Für Thüring steht fest, wer die Hauptverantwortlichen für die gestiegene Kriminalität sind: «Wir haben bei den Gewaltstraftaten ein massives Ausländer- und Asylproblem.» So belege die Statistik, dass

64 Prozent aller Straftaten «von Ausländern und Asylanten» begangen werden, und dies, obschon deren Anteil an der Bevölkerung im Kanton tiefer sei als jener der Schweizer. Thüring wird noch konkreter: «Wenig überraschend» sei es, dass bei den Straftaten Bürger aus dem «Maghreb, aus den schwarzafrikanischen Ländern, aus Afghanistan und aus Staaten ausserhalb der EU überproportional vertreten seien.»

Von der Statistik schwenkt der SVP-Kandidat dann auf Mutmassungen über: Diese würden «wahrscheinlich auch ganz bewusst in unser Land kommen, um einerseits Einbruchdiebstähle, generell Diebstähle zu begehen, oder, wenn sie in einem unkontrollierten Setting sind, unsere Frauen oder auch Männer am Abend in der Innenstadt entweder zusammenzuschlagen oder zu vergewaltigen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Thüring mit seinen Aussagen entgleist. Für Empörung - mehr im Ausland als in Basel - sorgte er mit einem Kommentar auf dem Kurznachrichtendienst «X» zum 17-jährigen Nahel aus Nanterre, der Ende Juni von einem Polizisten erschossen wurde. «Jetzt kommt raus: Langes Vorstrafenregister, mutmasslicher Drogendealer. Auch er ein Teil der Massenmigration nach Europa, die längst gescheitert ist. Wie schuldig war der Polizist tatsächlich?», schrieb er.

Thüring provoziert gerne in den sozialen Medien

Thüring, der es schaffte, seine politische Laufbahn in Basel trotz mehreren Skandalen fortzuführen, ist bekannt dafür, auf den sozialen Medien zu provozieren. Als im April wegen eines Gleisschadens die Tramlinien umgeleitet werden mussten, twitterte er: «Selbst in Ouagadougou kann man noch besser planen und unterhalten.» Eins seiner Lieblingsthemen ist aber das Wetter, beziehungsweise das Anschreiben gegen «das linke Narrativ» diesbezüglich.

So schreckt er auch nicht davor zurück, die «Mainstream-Medien» als Lügner zu bezeichnen. Als die prognostizierten 30 Grad in Basel um zwei Grad unterschritten wurden, schrieb er auf «X», das früher Twitter hiess: «Die Temperaturschwindler bei SRF Meteo lügen weiter. Wieder wird bewusst ein falsches Narrativ verwendet.»

Ambitionen auf den Regierungsrat

Thüring sieht sich selbst aber als bürgerlichen Kandidaten für einen Parlamentssitz in Bern. «Wer bürgerliche Werte im Nationalrat vertreten haben will, muss SVP wählen», heisst es in der Medienmitteilung zum Wahlkampfauftakt.

Ob die Basler LDP, FDP und die Mitte mit der SVP eine Listenverbindung eingehen oder nicht, sorgt vor den Wahlen immer wieder für Diskussionen. Dieses Jahr steht die Volkspartei allein auf weiter Flur und verteidigt tatkräftig das Image der Einzelkämpferin. Mit solchen extremen Aussagen, wie Thüring sie am Mittwoch vor versammelter Presse getätigt hat, dürfte es für ihn schwierig werden, Anschluss im bürgerlichen Lager zu finden. Nicht zuletzt mit Blick auf die Regierungsratswahlen nächstes Jahr, für die dem Grossrat Ambitionen nachgesagt werden.