Nationale Wahlen Sie alle wollen in den Nationalrat: So ticken die Kandidierenden aus den beiden Basel Lernen Sie die Politikerinnen und Politiker kennen, die sich im Kanton Basel-Stadt am 22. Oktober zur Wahl in den Nationalrat stellen. Die bz gibt allen Kandidierenden beider Basel Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Maya Graf (BL) und Sibel Arslan (BS) hoffen beide auf die Wiederwahl. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Die eidgenössischen Wahlen ­nähern sich mit grossen Schritten. Am 22. Oktober ist es so weit. Die Ausgangslage in den beiden Halbkantonen ist unterschiedlich. Besonders spannend präsentiert sich die Situation im Kanton Basel-Stadt. Ab der kommenden Legislatur wird der Stadtkanton statt über fünf nur noch über vier Mandate im ­Nationalrat verfügen. Wer von den Bisherigen schafft die ­Wiederwahl? Wird jemand neu gewählt? Können die Linken ihre Stärke halten oder werden die Bürgerlichen die grossen Profiteure sein?

Auch im Baselbiet, das seine sieben Sitze in der grossen Kammer behalten darf, verspricht der Wahlsonntag viel Spannung. Besonders im Fokus steht der Kampf um die politische Mitte. Wird es den Grünliberalen gelingen, ein Mandat zu erobern? Bei den Ständeratswahlen wiederum stehen die beiden Bisherigen, Eva Herzog (SP, BS) und Maya Graf (Grüne, BL), im Fokus. Ihre Wiederwahl scheint nicht gefährdet – oder gibt es vielleicht doch eine grosse Überraschung?

Ein Steckbrief und viel Motivation

Als Dienstleistung für Sie hat diese Zeitung alle Kandidatinnen und Kandidaten in den ­beiden Kantonen gebeten, sich vorzustellen. Neben einem Steckbrief mit den wichtigsten Kennzahlen wie Jahrgang, Ort, Beruf, Nebenämter und eigener Website stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten in selber gewählten Worten ganz persönlich vor. Sie äussern sich auf rund 300 Zeichen zu ihrer Motivation und zu den ­Herausforderungen für die Schweiz in den nächsten Jahren.

Die Kandidatinnen und ­Kandidaten sagen auch, welches Problem am dringendsten gelöst werden muss. Gefragt haben wir zudem, welches ­Thema sie als Erstes im Nationalrat aufgreifen würden und was sie für ihren Kanton in der Bundesversammlung erreichen möchten.

Basel-Stadt