Nationalratswahlen Basler Grüne wollen mit Jo Vergeat antreten Die Grünen haben bei den Nationalratswahlen im Herbst neu nur noch einen Listenplatz. Diesen soll gemäss Findungskommission die Noch-Präsidentin des Basler Grossen Rats bekommen.

Noch bis Ende Monat amtet Jo Vergeat als Präsidentin des Grossen Rats. Im Herbst will sie für die Grünen für den Nationalrat kandidieren. Bild: Kostas Maros

Bei den Nationalratswahlen im Herbst wackeln diverse Basler Sitze. Da der Kanton aufgrund der Bevölkerungszahlen künftig nur noch vier statt wie bisher fünf Personen für die Grosse Kammer stellen kann, müssen praktisch alle Bisherigen um ihren Platz in Bundesbern zittern. Auf der Kippe steht auch der Sitz des Grün-Alternativen-Bündnisses (GAB), den vor acht Jahren Sibel Arslan ins linke Lager holte.

Nun erwächst ihr interne Konkurrenz. Die Grünen wollen Jo Vergeat auf die Liste setzen. Das hat die Findungskommission beschlossen. Vergeat hat bereits vor vier Jahren auf der Liste kandidiert, damals noch als Vertreterin des Jungen Grünen Bündnis, und landete damals auf dem zweitletzten Platz. Mittlerweile hat sie sich als aktuelle Präsidentin des Grossen Rats und als ehemalige Präsidentin der Spezialkommission Klima einen Namen gemacht.

Einen Listenplatz pro Partei

Das Grün-Alternative Bündnis ist bei den Nationalratswahlen ein Spezialfall. Normalerweise verbünden sich ähnlich gelagerte Parteien mit Listenverbindungen. Da dies im linken Lager aber dazu führen würde, dass die SP als mit Abstand grösste Partei bei der Verteilung alle Mandate erhalten würde, kandidieren Grüne, Basta und Junges Grünes Bündnis usanzgemäss auf einer gemeinsamen Liste.

Bisher bedeutete dies, dass Grüne und Basta jeweils zwei Kandidatinnen und Kandidaten stellen konnten und das Junge Grüne Bündnis den oder die Fünften. Neu erhält jede Partei nur noch einen Platz neben Arslan, die gemäss dieser Rechnung als gemeinsame Kandidatin aller Parteien gilt. Das macht insofern Sinn, als dass Arslan ausserhalb von Basel sowieso zu den Grünen gezählt wird und auch in der Geschäftsleitung der Partei sitzt.

Bei den Grünen kommt es zur Kampfwahl

Nominiert werden die Kandidatinnen und Kandidaten kommende Woche. Bei den Grünen interessiert sich neben Vergeat auch der Grossrat Jérôme Thiriet, Geschäftsführer und Inhaber der Kurierzentrale Basel, für den Listenplatz.

Jérôme Thiriet will ebenfalls für die Grünen kandidieren Bild: Grosser Rat BS

Es wird also zu einer Kampfwahl kommen. «Ich würde gerne für den Nationalrat kandidieren», sagt Thiriet. Er werde sich zur Verfügung stellen, damit die Parteibasis eine Auswahl habe. Kleines Detail am Rande: Aktuell ist Vergeat noch beim Jungen Grünen Bündnis. Sie wird also demnächst die Partei wechseln.

Wer für das Junge Grüne Bündnis antritt, ist noch nicht bekannt: Die Nachwuchspartei hat den Luxus, dass sie dank zwei kürzlichen Rücktritten in der GAB-Fraktion auch nach dem Austritt von Vergeat mit drei Personen im Grossen Rat vertreten sein wird. Auch die zweite Basta-Kandidatur neben Sibel Arslan ist noch nicht bekannt.