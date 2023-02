Nationalratswahlen Basler LDP tritt mit von Falkenstein an – und wünscht sich zweiten Sitz für die FDP Für die Nationalratsliste nominiert die Parteibasis der Liberalen am Dienstagabend die Bisherige Patricia von Falkenstein, sowie Raoul Furlano, Michael Hug und Lydia Isler-Christ. Zudem bekennt sich die LDP zur Koalition mit FDP, Mitte, EVP und GLP.

LDP-Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein fände es gut, wenn die FDP Baschi Dürr für den Nationalrat aufstellen würde. Bild: Kenneth Nars

Nach der GLP und der SP nominierte am Dienstagabend auch die Basler LDP ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen im Herbst. Wie erwartet, stellt sich Parteipräsidentin von Falkenstein, die im November 2021 ihren Ex-Partner Christoph Eymann in Bundesbern ablöste, wieder zur Wahl.

An der Parteiversammlung winkten die Delegierten auch die anderen drei Kandidaten auf dem Ticket-Vorschlag des Vorstands durch. Es sind dies Fraktionspräsident Raoul Furlano, Grossrat Michael Hug und Grossrätin Lydia Isler-Christ. Ziel sei, mit einer zweiten Frau auf dem Ticket und Hug als Vertreter der jüngeren Generation möglichst viele Leute abzuholen, sagt Präsidentin von Falkenstein.

Raoul Furlano, Michael Hug und Lydia Isler-Christ (v.l.).

Von Falkenstein nimmt Wahlkampf lieber nicht locker

Schaut man die Wahlresultate von 2019 an, muss die LDP als einzige Partei nicht um ihren Sitz zittern. Nichtsdestotrotz ist für von Falkenstein klar, dass sie den Wahlkampf nicht auf die leichte Schulter nimmt. Sie sagt: «Auch wenn ich vom Bisherigen-Bonus profitiere, hat man nie etwas auf sicher.»

Mit Christoph Eymann, der Ende 2021 aus dem Nationalrat zurückgetreten ist, hat die LDP ein Polit-Schwergewicht verloren. Der frühere Regierungsrat und Gewerbedirektor konnte auch bei nationalen Wahlen weit übers bürgerliche Lager hinaus Stimmen sammeln. Dem ist sich von Falkenstein bewusst: Auch wenn man sie unterdessen besser kenne und sie neben der Politik viele wichtige Ämter habe, könne sie sich nicht mit Eymann vergleichen, sagt sie.

Im Rennen um den zweiten bürgerlichen Nationalratssitz ist mit der Parteiversammlung der LDP ein Vorentscheid gefallen. Die wählerstärkste Partei im bürgerlichen Lager wird wie bereits in den Wahlen 2019 eine Listenverbindung mit der FDP, Mitte, GLP und EVP eingehen. Die SVP bleibt aussen vor. Was Parteiexponenten bereits im vergangenen Sommer ankündeten, hat nun auch die Basis abgesegnet – nach «engagierten Diskussionen», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Wunschresultat wäre ein FDP-Nationalrat

Teilweise seien Bedenken gegen eine Listenverbindung mit den Grünliberalen ausgesprochen worden, da diese im Grossen Rat fast immer mit Links-Grün stimmten. Die Befürwortenden hätten damit argumentiert, dass durch das Bündnis ja nicht politische Standpunkte geteilt, sondern nur die Chancen auf einen Sitzgewinn optimiert würden.

Das Wunschresultat der LDP wäre ein Nationalratssitz für die FDP. «Das ist die einzige Variante, mit der das möglich ist», sagt von Falkenstein. Die Kandidatur von Baschi Dürr als Zugpferd – die FDP wird am 20. März darüber abstimmen – fände sie sehr gut.

Ob die LDP eine Kandidatin oder einen Kandidaten für den Ständerat stellt, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Die Frage wird sein, wer von den Bürgerlichen Lust hat, gegen die Amtierende Eva Herzog eine sehr wahrscheinliche Niederlage einzufahren.