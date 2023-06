Nationalratswahlen Die Basler Grünen gehen zusammen mit der Basta in den Wahlkampf: Sibel Arslan führt die gemeinsame Liste an An einer gemeinsamen Veranstaltung nominierte das Bündnis seine Kandidierenden für die Nationalratswahlen im Herbst. Zum ersten Mal stellt auch die junge Basta eine eigene Unterliste.

Kandidiert wieder für den Nationalrat: Sibel Arslan. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die Basler Grünen treten bei den Nationalratswahlen traditionell mit der Basta und dem Jungen Grünen Bündnis (JGB) auf einer gemeinsamen Liste an. So auch diesen Herbst. Am Donnerstagabend nominierte das Bündnis seine Kandidierenden.

Wenig überraschend wird die Hauptliste von der bisherigen Nationalrätin Sibel Arslan angeführt. Sie sitzt seit 2015 in der grossen Kammer und ist Mitglied der Basta. Da diese allerdings nur eine kantonale Partei ist, politisiert Arslan im Bundeshaus bei den Grünen.

Zusammen mit Arslan kandidieren die ehemalige Grossratspräsidentin Jo Vergeat (Grüne), der Basta-Grossrat und Gewerkschaftssekretär Nicola Goepfert und JGB-Vizepräsident Laurin Hoppler auf der Hauptliste.

Jo Vergeat. Bild: Zvg Nicola Goepfert. Bild: Zvg Laurin Hoppler. Bild: Kulturstadt jetzt

Gleich drei Unterlisten

Neben der Hauptliste stellt das Bündnis Grüne-Basta drei Unterlisten. Auf jener des JGB kandidieren die Grossrätinnen Anouk Feurer und Fina Girard sowie die Vorstandsmitglieder Clara Bürge und Aurel Schmidlin. Die junge Basta stellt dieses Jahr zum ersten Mal eine eigene Liste mit vier Kandidierenden.

Auf der dritten Unterliste treten vier Personen der Basta an. Es sind Grossrat Oliver Bolliger, Co-Präsidentin Sina Deiss, Parteisekretärin Franziska Stier und Grossrätin Tonja Zürcher.

Der Wahlkampf des Bündnisses steht ganz im Zeichen des Klimas: «Die Umwelt- und Klimakrise schreitet ungebremst voran. Das Bündnis ist überzeugt, dass es nun ein konsequentes Handeln braucht», heisst es in einer Mitteilung. (zaz)