Nationalratswahlen So viele Basler Kandidatinnen und Kandidaten wollen nach Bern: Alle Namen auf einen Blick 122 Personen wollen für Basel-Stadt in den Nationalrat einziehen. Sie kandidieren auf 32 Listen, das sind vier Listen mehr als 2019. Wer alles als Kandidatin und Kandidat aufgestellt wurde, erfahren sie hier.

Vier Nationalratssitze, einer weniger als bisher, stehen dem Kanton Basel-Stadt ab dem Wahljahr 2023 zur Verfügung. Bild: zvg

Diesen Herbst wird in der Schweiz gewählt. Am 22. Oktober finden die National- und Ständeratswahlen statt. Obwohl die Wahlunterlagen für die Bevölkerung erst rund einen Monat vor dem Wahlsonntag versendet werden, gab der Kanton Basel-Stadt am Montag die Namen der Kandidierenden bekannt. Darunter stehen auch einige Prominente. Im Stadtkanton kandidieren 122 Personen auf insgesamt 32 Listen für den Nationalrat. Auf der Kandidatur-Liste für den Einzug in den Ständerat sind es vier Namen.

Daniel Högger, Leiter Wahlen und Abstimmungen der Staatskanzlei, sagt, die Zahlen der Kandidierenden sei ungefähr gleichgeblieben wie bei den letzten Wahlperioden. 2019 gab es in Basel-Stadt 133 Kandidierende. Eine Veränderung habe es trotzdem gegeben, sagt Högger: Denn dieses Jahr seien vier Listen mehr eingereicht worden. Um die vier Sitze im Nationalrat kämpfen 56 Frauen und 66 Männer.

Ohne grosse Überraschung sind die Namen der Ständeratskandidaturen. Wie bereits erwartet wird Eva Herzog versuchen, ihren Platz in Bern zu verteidigen. Drei Basler Grossräte wollen ihr das Mandat streitig machen. Balz Herter tritt für das Mitte-Bündnis, bestehend aus FDP, LDP, GLP und Mitte, an. Auch das rechte politische Spektrum ist vertreten. Einerseits durch SVP-Grossrat Pascal Messerli, dann auch mit Rechtsaussen-Grossrat Eric Weber.

Anders sieht die Nationalratsliste aus. Hier stehen einige Namen drauf, die man nicht erwartet hätte. Etwa jener von Daniela Spillmann, Inhaberin des «Club de Bâle». Sie fungiert neu auf einer Unterliste der Freisinnigen mit dem Namen «Gewerbe FDP». Die Baslerin gibt somit ihr Polit-Debüt mit einer Kandidatur für den Nationalrat. Alle bisherigen fünf Nationalrätinnen und Nationalräte kandidieren ebenfalls.

Neben dem einen Sitzverlust gab es noch weitere Änderungen im Vergleich zu 2019. So gibt es von zwei Randgruppierungen (Piraten und PNOS) keine Listen mehr, dafür ist die Partei der Arbeit (PdA) wieder dabei, und Mass-Voll will Basel-Stadt ebenfalls in der Grossen Kammer vertreten.

Sehr prominent mit insgesamt sechs Unterlisten platzieren sich die Grünliberalen. So sind in dem vom Kanton publizierten Kandidaturdokument neben jener der Jungen GLP die Listen «GLP Klima & Umwelt», «GLP Regio & Europa», «GLP Bildung», «GLP KMU» und «GLP International» zu finden. Dass die GLP mit sechs Unterlisten auf Stimmenfang geht, sorgte unter den bürgerlichen Parteien für Verstimmung gesorgt. Ursprünglich hatte die GLP sogar acht Unterlisten angekündigt.

Die offiziellen Listen der Kandidatinnen und Kandidaten werden nach Ablauf der Eingabefrist für Listenverbindungen und nach Ablauf der Bereinigungsfrist am 16. September im Kantonsblatt veröffentlicht.