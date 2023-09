Natur «Ein Hotspot der Artenvielfalt»: Eisweiher in Riehen wird zum Naturschutz-Gebiet Der Eisweiher in Riehen gehört bald zur Naturschutzzone. Das gibt der Basler Regierungsrat bekannt. Für die Artenvielfalt im Kanton Basel-Stadt ist das ein wichtiger Schritt.

Im Landpark Wiese stehen immer mehr Bereiche unter Naturschutz. Bild: Kenneth Nars

Früher wurde die Rasenfläche bei der Eisweiherhütte in Riehen zur Eisproduktion und zum Eiskunstlaufen genutzt. Die direkt angrenzende Weiheranlage ist heute ein Hotspot der Artenvielfalt: Für den Laubfrosch und andere gefährdete Arten ist der Eisweiher der wichtigste Lebensraum im Stadtkanton.

Die Biodiversität am Weiher und in den umliegenden Wiesen gilt es zu erhalten. Lediglich ein kleiner Teil der Grundwasserschutzzone am unteren Ende des Erlensträsschen stand bisher unter Naturschutz. Das soll sich nun ändern.

Die Basler Regierung hat beschlossen, das Gebiet unter Naturschutz zu stellen, auf Antrag der kantonalen Natur- und Landschaftsschutzkommission (NLK). Das schreibt der Regierungsrat am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Die Förderung hat sich gelohnt

Mit diesem Schritt entstehe eines der grössten Naturschutzgebiete im Kanton Basel-Stadt. Nach der Unterschutzstellungen der Gebiete Weilmatten im April 2020 und Entenweiher im Juni dieses Jahres umfassen die geschützten Lebensräume in den Langen Erlen und angrenzender Areale eine Fläche von total rund 20 Hektaren.

Der Eisweiher gilt als Erfolgsgeschichte der Biodiversität: Die Weiheranlage wurde in den 1960er- und 1980er-Jahren erstellt und seither extensiv bewirtschaftet. Dank dieser langfristigen Förderung des Gebiets konnte eine ausgeprägte Artenvielfalt entstehen: Heute leben dort seltene und gefährdete Amphibienarten wie der Laubfrosch, die Gelbbauchunke und der Kamm-Molch. Das Gebiet wurde wie bereits das das Autäli und die Wiesenmatten als Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung eingestuft.

Die Weiheranlage spielt nicht nur für Amphibien, sondern auch für diverse Pflanzenarten eine wichtige Rolle, darunter die national geschützte Orchideenart «Spitzorchis». Zuhause sind dort zudem verschiedenste Reptilien, Vögel, Heuschrecken, Libellen und weitere Tierarten.

Privatvergnügen immer noch möglich

Joggen, Velofahren und Familienspaziergänge – als Teil des Landschaftsparks Wiese wird das Naherholungsgebiet auch intensiv für Freizeitaktivitäten genutzt.

Die Bevölkerung muss sich keine Sorgen machen: Die Eisweiherhütte mit der angrenzenden Rasenfläche werden vom Schutzgebiet ausgeschlossen. Picknicks, Ballspiele und weitere Privatvergnügen werden in diesem Bereich nach wie vor gestattet sein. Mit einer Natureiskunstbahn kann jedoch kaum noch gerechnet werden – für die Eisbildung sind die Temperaturen seit knapp zwanzig Jahren nicht tief genug.