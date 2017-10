Promis machten gerne mit

Gedreht wurde der Clip an mehreren Abenden nach Museumsschluss. „Wir hatten uns schon lange überlegt, was wir machen könnten, um das Museum ein bisschen zu promoten“, sagt der interimistische Direktor David Alder. In Zusammenarbeit mit der Agentur Fadeout sei dann die Idee entstanden, eine Parodie auf den Hollywood-Trailer zu machen. Alle seien sofort Feuer und Flamme gewesen, sagt Alder. Tatsächlich gibt sich im Film ein wahres Who-Is-Who der Region die Ehre: Neben Heusler, der sich selber als Statue verkörpert, spielen die bekannten Basler Schauspieler Joel von Mutzenbecher, Caroline Rasser und Daniel Buser mit. Auch die Agentur Fadeout sei dem Museum mit Sachsponsoring entgegen gekommen. „Ansonsten hätten wir uns das gar nicht leisten können“, so Alder. Die Kosten behält das Museum für sich.

Zum Vergleich: Das Original