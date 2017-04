«Velofahrende wollen direkt von A nach B», sagt LDP-Grossrat Heiner Vischer. Und das sei meistens das Stadtzentrum. «Es ist für mich nicht nachvollziehbar, was dabei ein Veloring durch die Aussenquartiere bringen soll.» Vischer ist einer der Wortführer gegen den geplanten Veloring – einer geschlossenen Verbindung rund um die Innenstadt.

Zusammen mit der SVP haben die Liberaldemokraten das Referendum gegen das Ja des Parlaments ergriffen. Unterstützt werden sie von der Verkehrsliga beider Basel, bestehend aus ACS, TCS, Gewerbeverband und Handelskammer, der Kleinpartei BDP und vereinzelten Politikern aus den Reihen der FDP und CVP. Der Abstimmungstermin ist in vier Wochen.

In den Augen der Gegner ist der Veloring ein unnötiger Luxus. «Basel ist schon heute eine erstklassige Velostadt», sagt der ehemalige FDP-Grossrat Ernst Mutschler. Selbst der Verein Pro Velo, welcher die Idee des Velorings lanciert hatte, gebe der Stadt in ihren Rankings regelmässig Bestnoten. Dazu komme, dass Basel eine sehr verkehrssichere Stadt sei, so Mutschler. «Für den Veloring gibt es keinen Bedarf.»

«Rechtlich gar noch nicht zulässig»

SVP-Fraktionspräsident Andreas Ungricht stört sich vor allem am geplanten Tempo 30 auf dem Veloring. «Wenn auf Hauptachsen auf einmal Tempo 30 gilt, wird sich der motorisierte Verkehr automatisch auf die Quartierstrassen verlagern.» Dies führe in den Wohnquartieren zu mehr Lärm und weniger Sicherheit.

BDP-Präsident Hubert Ackermann hat Vorbehalte gegenüber dem geplanten durchgehenden Vortritt für die Zweiräder auf der Route des Velorings: «Gemäss dem aktuell geltenden Verkehrsrecht sind solche Fahrradstrassen gar nicht zulässig.» Zwar laufen in Basel zurzeit zwei entsprechende Pilotprojekte im Breite- und St. Johanns-Quartier, aber diese würden erst im Herbst ausgewertet und mit einem Entscheid des Bundes sei vor 2018 nicht zu rechnen. «Die rechtliche Situation für den Veloring ist also gar noch nicht gegeben.»

Dass man Velofahren fördern solle, sei quer durch die Parteienlandschaft unbestritten, so Pasqualine Gallacchi, ehemalige Grossrätin der CVP. Ein Fragezeichen setzt sie aber hinter die 25 Millionen Franken, welche für den Veloring reserviert sind. Es gäbe sicherlich sinnvollere und vor allem kostengünstigere Massnahmen, welche ergriffen werden könnten.

«Zumal bei über 15 Millionen Franken noch völlig unklar ist, wofür diese eingesetzt werden sollen», so Gallacchi. «Salopp gesagt würde in den meisten Fällen ein neues Schild und ein bisschen Farbe auf der Strasse reichen», sagt Vischer. «Der Veloring ist unnötiger Luxus.»

Brücke über den Zolli

Auch sonst seien ihm zu viele Fragen nicht geklärt, betont Vischer. Etwa die geplante Brücke über den Zolli. «Eine solche ist nur schwer zu realisieren.» So müsste sie so beleuchtet werden, dass die Tiere nicht gestört werden. Weiter müsste die Brücke mit Netzen oder Zäunen geschützt werden, damit beispielsweise kein Abfall in die Gehege geworfen werden kann.

Auch die zweite Veloring-Brücke, die aktuell noch gar nicht zur Debatte steht, stört Vischer. Denn zu einem richtigen Ring würde das Ganze erst mit dem Sevogelsteg, der dereinst die St. Alban-Vorstadt über den Rhein mit dem Wettsteinquartier verbinden würde. Der Sevogelsteg ist aber in der aktuellen Vorlage noch nicht drin, sondern soll erst später folgen. Die Veloringgegner befürchten aber, dass ein Ja am 21. Mai diesen Plänen Auftrieb geben würde.